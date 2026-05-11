嘉義近百年古蹟黃文醫師診所修畢驚傳傾斜 啟用生變

嘉義市定古蹟「黃文醫師故居」，也是日治時期知名的「津本喫茶部食堂」，修復活化過程一波三折，歷經2年多修復工程，原本即將啟用營運，卻驚傳疑因毗鄰共同牆壁木屋拆除施工影響，出現傾斜、門窗卡死與樑柱變形等情況，讓斥資投入活化計畫的屋主、嘉義知名皮膚科醫師王伯智憂心忡忡，原定啟用營運時程也被迫延後。

這座位於嘉義市閙區的市定古蹟，修復工程自2023年2月14日開工，總經費達2753萬元，由嘉義市政府文化局補助9成、屋主自籌1成，工程歷經三度流標後才順利發包，施工期間還遭遇地下水位過高、鄰房安全及設計變更等問題，並經過11次委員審查討論，才完成文化部及市府三次工程查核甲等評鑑。

豈料，好不容易完工，卻因隔壁木造房屋改建施工，疑似影響兩棟建築間共同連續壁結構，導致古蹟建物出現位移。屋主王伯智表示，原本可正常開關的門窗如今卡死，部分橫梁與柱體甚至以肉眼就能明顯看出變形，建物也出現往左傾斜情形，令人擔憂安全問題。

目前嘉義市政府文化局已委請結構技師與木構造專業團隊進場勘查，預計今天進場施工補強，盡快穩定結構安全，讓這處修復完成的古蹟能夠順利重新啟用。

王伯智原本規畫將修復古蹟活化，打造為結合健康促進與餐飲文化的新場域，一樓設置咖啡廳與食堂，二樓規畫健康講座及社區活動空間，希望透過古蹟活化，讓老建築重新融入市民生活，如今卻因鄰房施工衝擊，讓原本被視為公私協力活化古蹟典範的計畫，啟用營運被迫延後。

黃文醫生故居位於嘉義市民生北路226號，日據時期1931年由日本醫生酒井寅次郎出資興建，1935年作為「津本喫茶部食堂」，1958年黃文醫生改為診所與住家，後閒置多年，現任屋主王伯智醫師購屋後原想改建，引起地方文史界關注，文化局啟動暫定古蹟程序，2017年登錄為嘉義市第1處紀念建築，2020年8月28日公告為市定古蹟。見證嘉義戰後醫療發展歷史，也融合日治與戰後建築風格，成為地方重要的人文地景。

原本期待修復後重新開放，為嘉義市再添文化亮點，如今卻在最後一哩路發生結構危機，也讓地方各界高度關注後續補強與安全鑑定結果。

嘉義市定古蹟黃文醫師診所修復完工驚傳傾斜，大門出現縫隙。記者魯永明／翻攝