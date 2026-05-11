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台61線曾文溪大橋 完工延2029年後

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
施工中的台六一線曾文溪大橋，完工日期將延後至少一年，極端氣候及缺工是未來工期變數。記者謝進盛／翻攝
施工中的台六一線曾文溪大橋，完工日期將延後至少一年，極端氣候及缺工是未來工期變數。記者謝進盛／翻攝

台六一線目前南端在台南，二○二二年底開工建造台六一的曾文溪大橋，跨越曾文溪銜接台江大道，是南延高雄的第一步，同時也是南市溪北連結溪南的重大建設，卻因為前年凱米颱風肆虐，完工期程確定延後一年以上。工程單位認為，極端氣候、缺工是未來工期最大變數。

西濱曾文溪大橋工地，位居曾文溪出海口，冬天強大北風刺骨，夏天高溫難耐，工程作息都得順應調整，前年凱米颱風驚人雨勢，上游曾文、烏山頭水庫洩洪，流量最高達每秒四千立方米，沖毀搭建工程便橋、圍籬等設施，也因工地滿目瘡痍善後，通車時程得往後下修一年以上。

一名官員不諱言，若類似再出現米颱風驚人雨量洪澇，通車日期勢必再下修，當務之急除全力趕工，也要祈求老天爺庇佑。

曾文溪大橋總經費逾九十六億元，施工範圍從台六一線通車終點七股區十份交流道，跨越曾文溪南延到安南區台江大道，長約三三八○公尺，橋梁寬卅三公尺，採雙向設置四快車道、二慢車道，主橋採鏤空雙塔設計，外型結合黑面琵鷺意象，盼打造成景觀亮點。

公路局迄今施工三年餘，截至上月底最新進度逾百分之五十五，不過原定二○二八年完工，至少須延後一年以上，推估最快須二○二九年後。

目前行駛台六一到南下底端十份交流道，進入市區要繞行市道一七三線，再轉國姓大橋，未來橋完工，台六一沿線的大北門地區民眾，可快速通往南市安南、安平、北區；「通車與否，真的差很多」，北門區錦湖里長陳國庸說，當地位處台南最西北隅，前往安平、安南區，車程動輒逾一小時以上，通車後可拉近不到四十分，真的會有感，鄉親們都企盼能早日完工、受惠。

凱米颱風 曾文 烏山頭水庫

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