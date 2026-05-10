新加坡食品展 台南水果與美食4天搶下3.5億訂單

駐新加坡代表童振源表示，在今年4月舉行的2026年新加坡食品展（FHA 2026）上，台灣再次展現農產與食品產業的國際競爭力。其中，由台南市政府率領的「台南隊」表現尤其亮眼，不僅吸引大量國際買主，更在4天展期中創下突破新台幣3.5億元、約1,100萬美元的外銷訂單成果。

童振源表示，台南市長黃偉哲親自率團赴新加坡參展與宣傳，展現台南積極拓展國際市場的決心。此次「台南館」由「新台灣館」擔任主辦單位，攜手8家台南優質食品與農產業者參展，並派出8位銷售團隊夥伴駐守現場，直接與國際買主接洽、推廣與接單。

值得注意的是，「新台灣館」除實體展售，也積極結合直播電商與社群行銷。展覽期間，連續3天透過網紅直播介紹台灣食品特色、品牌故事與料理方式，成功吸引大量新加坡消費者與國際買主關注，現場人氣熱絡，收效恢宏，也讓更多新加坡年輕族群開始認識台灣食品品牌。

童振源說，他於2023年5月到任新加坡後，便一直思考：除了半導體、金融與科技合作之外，如何讓台灣最具代表性的水果與食品，在新加坡建立更穩定、更深入家庭生活的通路？

童振源指出，新加坡消費市場成熟，國際競爭激烈，台灣水果與食品雖然品質優異，但過去多半停留在短期展售或節慶活動，缺乏持續性的品牌經營與配送系統。因此，他積極協助新加坡企業、台商與台灣地方政府、農產及食品業者建立直接合作平台。

其中，「新台灣館」董事長方震群是推動台灣食品拓展新加坡市場的重要推手之一。過去兩年，他陸續邀請方董事長參與在官邸舉辦的46場餐敘與交流活動，促成他與台灣各縣市政府、食品業者及水果通路商深入互動與對接，不僅強化台星食品產業合作，也讓台灣業者更深入掌握新加坡市場需求與消費趨勢。

在雙方持續努力下，「新台灣館」終於在2024年11月16日在新加坡正式成立。開幕當天，包括台南市副市長、嘉義縣副縣長與雲林縣副縣長都親自到場祝賀；因受颱風影響而延後啟程的台南市長黃偉哲，也在當晚抵達新加坡，展現台灣地方政府對拓展新加坡市場的高度重視與支持。

成立後，「新台灣館」不僅進口台灣水果、食品與食材，更積極推廣台灣文化與觀光。例如去年舉辦「台南美食節」，將台灣鯛及各類台灣特色食材入菜，同時推廣台南蘭花，邀請新加坡朋友前來品嚐美食與欣賞花卉，獲得熱烈回響。

與傳統零售模式不同的是，「新台灣館」積極運用團購與直送模式，將台灣水果與食品直接配送到消費者家中與辦公室，不僅提高便利性，也有效降低中間成本。作為推廣台灣水果、食品與食材的重要夥伴，「新台灣館」讓更多新加坡朋友能直接品嚐並受惠於台灣優質農產品。

近期，「新台灣館」也成功取得「所長茶葉蛋」新加坡總代理權，並正式通過新加坡食品局（SFA）審核。除此之外，新加坡最大的通路商目前也正與「新台灣館」洽談多項台灣進口食品合作案，未來可望進一步擴大台灣食品在新加坡主流市場的能見度與銷售規模。

童振源表示，未來將持續推動台灣農產品、食品、文化與觀光在新加坡的整合行銷，讓更多新加坡朋友透過台灣味，看見台灣的美味、溫暖、人情與創新活力。