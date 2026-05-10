北港迓媽祖5天藝閣遊行精彩落幕 炸出106噸鞭炮灰創近年新低

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨晚在藝閣5天遊行後圓滿落幕，成千上萬民眾把握壓軸觀賞，成千上萬人潮擠得水洩不通。北港鎮清潔隊統計，今年迓媽祖放鞭炮產生的炮灰約達106公噸，較去年少約3公噸，創下近年新低。公所表示，多年來推倡鞭炮減量顧環保，已見成效。

朝天宮每年農曆三月十九日媽祖出巡，號稱台灣三大炮之一的炸轎和犁轎，每年都會吸引全國各地前來「贊炮」，兩天的遶境所施放的鞭炮量均逾數千萬元，產生的炮灰更堆高如山，為減輕清潔隊清炮灰負擔，近年來不僅設立固定炮站，並出動堆土機「現放現清」。

清潔隊從本月6日起動員清理炮灰，隊長黃正耀指出，今年共設有18個炮站，集中在朝天宮附近，為兼顧環保提倡鞭炮減量，媽祖出巡前邀請各社團和炮站人員，加強燃放安全宣導並籲請減量。

黃正耀指出，兩天媽祖出巡已結束，動員完成清理炮灰共約106公噸，以前3年的炮灰量紀錄，2022年130公噸、2023年136公噸、2024年飆升至162公噸，去年減至109公噸，今年因炮站減少3處，炮灰數量又創新低，目前炮灰暫置於清潔隊，將待安全無虞再運至焚化爐處理。

鎮長蕭美文表示，北港媽祖出巡施放大量鞭炮是一大特色，但基於環保與安全，每年都會加強宣導，鞭炮的施放量有逐年下降趨勢，這是好現象。

配合媽祖出巡，北港最具特色的藝閣五天遊行，昨晚為最後一天，又逢周末假期，下午即有大批車流進北港，一度造成塞車，警方出動大批警方疏導，晚間59部光彩奪目的藝閣出動，延綿長達約兩公里，成千上萬人潮夾道觀賞，尤其是最後一晚，精彩盡出，整條廟前老街人潮擠滿滿，直到晚上約10時完成「下馬」入廟，並施放高空煙火，歡慶媽祖聖誕，一年一度的媽祖才圓滿落幕。

台灣三大炮之一的北港犁炮，媽祖出巡兩天，放放大量鞭炮。記者蔡維斌／攝影

北港藝閣遊行台上台下隨著電音音樂跳成一片，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

北港具特色的五天藝閣遊亍昨天最後一晚，精彩盡出，熱鬧滾滾。記者蔡維斌／翻攝 昨天北港藝閣最後一天，晚間廟前大街擠滿滿的人潮等候觀賞藝閣。圖／朝天宮提供

北港媽祖出巡後，清潔隊出動清掃炮灰。記者蔡維斌／翻攝