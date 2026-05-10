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楊烈母親節溫馨開唱！台南巡演滿座 蕭美琴「自掏腰包」力挺

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「寶島歌王」楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會今下午在台南文化中心登場，副總統蕭美琴（中）也親自到場支持。記者萬于甄／攝影
「寶島歌王」楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會今下午在台南文化中心登場，副總統蕭美琴（中）也親自到場支持。記者萬于甄／攝影

「寶島歌王」楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會今下午在台南文化中心登場，全場約1732席座無虛席，副總統蕭美琴除受邀出席外，更是自掏腰包購買自己與維安團隊的座位票券；她受訪表示，楊烈是才華洋溢的資深藝人，非常值得大家認識與支持。

蕭美琴下午進場時，受到現場民眾熱情歡迎，適逢母親節，不少粉絲攜帶媽媽、阿嬤一同聆聽演出，她除向民眾揮手致意外，也俏皮比出大大愛心回應，互動相當溫馨。

蕭美琴表示，多年前楊烈舉辦全台巡演時，自己也特地到花蓮支持；過去民眾較習慣參與免費活動，但音樂創作仍需靠購票支持，才能永續發展，因此當時號召親友一同捧場，因而結下緣分，此次楊烈回到自己（指蕭美琴）的故鄉台南開唱，更是一定到場支持。

楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會最終場將於27日在高雄衛武營登場，蕭美琴也號召，今天未能到場的粉絲，不妨把握高雄場機會，再次欣賞這些耳熟能詳的經典曲目，楊烈能以國、台語及日、英文多語演出，擁有不同世代的粉絲，實屬不易。

適逢母親節，副總統蕭美琴到場時除揮手致意，也俏皮比出大大愛心回應，互動相當溫馨。記者萬于甄／攝影
適逢母親節，副總統蕭美琴到場時除揮手致意，也俏皮比出大大愛心回應，互動相當溫馨。記者萬于甄／攝影

「寶島歌王」楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會今下午在台南文化中心登場，副總統蕭美琴除受邀出席外，更是自掏腰包購買自己與維安團隊的座位票券。記者萬于甄／攝影
「寶島歌王」楊烈「自由之地」世界巡迴演唱會今下午在台南文化中心登場，副總統蕭美琴除受邀出席外，更是自掏腰包購買自己與維安團隊的座位票券。記者萬于甄／攝影

母親節 蕭美琴 台南

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