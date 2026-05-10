「2026𤆬囡仔作伙來踅街」歸仁登場

由台南市政府主辦的「2026𤆬囡仔作伙來踅街」活動，在歸仁運動公園熱鬧展開。現場集結大型氣墊遊戲、趣味闖關、創意DIY及特色市集等多元活動，吸引大批親子家庭前來參與。台南市長黃偉哲親自主持開幕式，並特別準備來自歸仁七甲花卉區的火鶴花贈予現場民眾，祝賀全天下媽媽「母親節快樂」。

黃偉哲市長表示，市府致力於打造適合親子共遊的環境，今日特別規劃多樣化的充氣遊具與特色攤商，期盼透過多元活動，讓市民在舒適的園區環境度過充實的週末假期。他除了預祝市民母親節快樂，也邀請民眾把握時間走訪攤位區享用在地美食，與家人共度溫馨時光。

觀旅局說明，本次活動設計豐富的互動環節，包含極具人氣的氣墊遊戲區、闖關挑戰及手作DIY，讓孩子在遊玩中獲得成就感；街頭藝人帶來的夢幻泡泡秀與魔術表演，更讓現場笑聲不斷。除了公園主場活動，計畫亦同步結合「鐵馬踅透透」自行車輕旅行及「雙層巴士城市尋寶」等深度遊程，帶領遊客走訪歸仁的在地農產與文化地標，持續深化南關線的觀光魅力。

台南市政府指出，時序入夏，台南精彩活動將接踵而來，包含5月30日的「虎頭埤黃金花雨健走」、6月17日至21日的「2026台南市國際龍舟錦標賽」及備受期待的「2026白河蓮花季」。此外，觀旅局與在地旅宿業合作推出「住宿台南－好康三重送」（5/1-10/31），提供住宿優惠與抽獎活動，誠摯邀請全國旅客來台南多住幾晚，體驗最具人情味的城市深度旅遊。

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