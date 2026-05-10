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嘉義舉辦「木日小市」 皮友齊聚歡度母親節

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

2026嘉義藝術節首度攜手人氣手遊《Pikmin Bloom》推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動。嘉義市政府文化局也同步於5月9日至10日，在嘉義舊監獄宿舍群實驗木場舉辦「木日小市」，結合微型市集、爵士演出與木都走讀等精彩內容。嘉義市長黃敏惠9日也親自到場，與皮友們一同散步種花，在悠閒步調中感受嘉義木構聚落的生活魅力，共度溫馨愜意的母親節週末。

黃敏惠市長表示，嘉義市近年持續以「木都再生」與「城市美學」為核心，透過藝術節、文化場域活化與數位互動體驗，讓更多人重新認識嘉義這座適合步行、適合生活、也充滿文化溫度的城市。此次結合《Pikmin Bloom》推出散步活動，不僅串聯城市歷史空間與日常生活，也希望吸引更多年輕世代與親子族群，以輕鬆有趣的方式走進嘉義、認識嘉義，感受木都城市獨有的人文魅力與慢活節奏。

文化局長謝育哲表示，本週嘉義藝術節的實體活動由舊監宿舍群「木日小市」登場，希望讓大家在種花、散步的過程中，也能在不同週末更深入認識嘉義市，感受嘉義作為「木都」的文化底蘊與生活氛圍。不只是來參加活動，更能與家人一起慢慢走進城市、走進歷史場域，在母親節週末留下溫暖回憶。

活動兩天上午11時至下午6時登場，現場集結木作工藝、文創選物、咖啡輕食等20攤特色品牌，包括木作生活選品、手作編織、陶藝創作與人氣甜點飲品，營造悠閒舒適的木都小市集氛圍；每日下午1時、3時、5時也安排爵士樂演出，讓民眾在樹蔭與木構建築間，享受音樂與午後散步時光。

此外，活動也同步推出「舊監更生島－漫遊木都生活聚落」走讀導覽，每日下午3時於園區涼亭集合，由專業導覽員帶領民眾認識舊監獄宿舍群、實驗木場與聚落空間，透過互動任務深入了解嘉義木業發展與木構建築文化。

文化局表示，嘉義是一座適合步行的城市，期待透過藝術節與「Pikmin Bloom迷你散步」的合作，讓更多人以最日常的方式走進城市、探索街區，也帶動舊監宿舍群周邊的人潮與城市生活體驗。誠摯邀請市民朋友與全國皮友，把握母親節，與媽媽、家人一起來嘉義散步種花、逛市集、聽爵士，感受屬於木都嘉義的生活溫度。

聚傳媒

母親節 黃敏惠 嘉義

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