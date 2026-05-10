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北港朝天宮媽祖首次東渡日本 開啟台日文化交流新頁

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
北港朝天宮為慶祝建廟330周年推出台灣首創的海外文化同行行動，並於本月份啟動「天上聖母・日本東渡首航」文化交流活動。圖／立法委員蔡春綢國會辦公室提供
北港朝天宮為慶祝建廟330周年推出台灣首創的海外文化同行行動，並於本月份啟動「天上聖母・日本東渡首航」文化交流活動。圖／立法委員蔡春綢國會辦公室提供

北港朝天宮為慶祝建廟330周年推出台灣首創的海外文化同行行動，並於本月份啟動「天上聖母・日本東渡首航」文化交流活動，長榮航空及桃園國際機場專案協助與禮遇。此次東渡行程由朝天宮董事長率領宮廟代表團護駕同行，立法委員蔡春綢及雲林縣副縣長陳璧君也親自陪同隨行，共同為台灣祈福，象徵宗教、文化與地方外交攜手邁向國際。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖信仰是台灣極具代表性的文化資產，象徵著慈悲、包容與庇佑的力量。此次東渡不僅是慶祝建廟330周年的重要里程碑，更肩負著文化外交的重任。在台灣與日本交流日益頻繁的當下，媽祖的慈悲精神將透過這次行程傳遞給日本民眾，讓國際社會深刻體驗台灣宗教文化的獨特魅力。

朝天宮指出，媽祖首度赴日巡禮別具象徵意義，除了文化推廣，也希望撫慰在異國打拼與求學的台灣子弟，讓他們獲得心靈上的溫暖與撫慰。雲林縣境擁有 5 個國家重要民俗，北港朝天宮是我國唯一傳承「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」兩項重要民俗的保存者。

立法委員蔡春綢表示，媽祖文化是台灣珍貴的文化軟實力，此次出訪不僅能促進台日文化交流，更能藉由宗教信仰的交流，提升台灣在國際上的能見度與影響力。

雲林縣副縣長陳璧君指出，媽祖文化是台灣與世界對話的重要橋樑。希望藉由此次媽祖的出訪，能讓國際社會與日本民眾看見雲林的文化之美，進而吸引更多旅客到訪雲林、常來雲林，甚至駐留雲林，深度體驗雲林專屬的人情味與文化風采。

此次東渡行程由朝天宮董事長率領宮廟代表團護駕同行，立法委員蔡春綢及雲林縣副縣長陳璧君也親自陪同隨行，長榮航空及桃園國際機場專案協助與禮遇。圖／立法委員蔡春綢國會辦公室提供
此次東渡行程由朝天宮董事長率領宮廟代表團護駕同行，立法委員蔡春綢及雲林縣副縣長陳璧君也親自陪同隨行，長榮航空及桃園國際機場專案協助與禮遇。圖／立法委員蔡春綢國會辦公室提供

北港朝天宮 朝天宮 媽祖

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