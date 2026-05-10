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慈濟善化浴佛典禮 將佛陀慈悲與智慧落實日常生活中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
慈濟台南善化聯絡處今天舉辦浴佛典禮，現場氣氛莊嚴溫馨。記者謝進盛／翻攝
慈濟台南善化聯絡處今天舉辦浴佛典禮，現場氣氛莊嚴溫馨。記者謝進盛／翻攝

慈濟台南善化聯絡處今天舉辦浴佛典禮，台南市長黃偉哲受邀出席，與眾位法師及信眾一同虔誠祈福，共同見證慈濟一甲子以來守護社會、傳遞大愛的深厚願力。

黃偉哲表示，今年適逢慈濟成立60周年，慈濟長年深耕台南，在慈善、醫療、教育及人文等領域貢獻卓著，是安定社會的重要力量。回顧過去一甲子的付出，慈濟志工無私奉獻精神，早已成為城市發展中不可或缺的良善力量。

今日浴佛儀式由黃偉哲與現場來賓共同完成「禮佛足、至誠發願、接法香、祝福吉祥」等儀程，現場氣氛莊嚴溫馨。立委陳亭妃、副議長林志展、議員李文俊等人也出席。

黃偉哲感謝慈濟多年來陪伴台南走過風災、震災及疫情等艱困時刻，持續為社會注入溫暖與希望。 他指出，浴佛不僅是一項宗教儀式，更象徵洗滌人心、沉澱自我，期盼透過浴佛典禮，讓更多人心存善念、實踐善行，進一步帶動社會祥和與大愛傳承。

慈濟基金會表示，浴佛典禮旨在啟發人人內心的覺性，將佛陀的慈悲與智慧落實於日常生活中。此外，為擴大傳遞愛與祝福，慈濟同步推動「行動浴佛」計畫，主動深入社區、醫院、學校及社福機構，克服空間限制，讓行動不便的長者與社會各角落的民眾，皆能參與這場心靈饗宴。

慈濟台南善化聯絡處今天舉辦浴佛典禮，現場氣氛莊嚴溫馨。記者謝進盛／翻攝
慈濟台南善化聯絡處今天舉辦浴佛典禮，現場氣氛莊嚴溫馨。記者謝進盛／翻攝

台南市長黃偉哲（右三）、副市長姜淋煌（右二）等人出席浴佛典禮。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（右三）、副市長姜淋煌（右二）等人出席浴佛典禮。記者謝進盛／翻攝

慈濟 黃偉哲 台南

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