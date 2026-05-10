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最暖的母親節 南市做工行善團兵分四路修繕房屋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝
適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝

適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務，市長黃偉哲特別準備火鶴，由勞工局長王鑫基代表致贈給出勤志工，度過最溫暖、另類母親節。

北區修繕案為黃絲帶愛網關懷協會新據點，該協會長期提供弱勢孩童課後照顧服務。為讓據點環境更加完善，日前已由木工工會志工完成天花板及門片修繕，今再由油漆工會志工接力進行牆面油漆美化，營造更溫馨舒適的學習空間。

去年遭丹娜絲颱風侵襲後，屋頂嚴重受損，經官田里陳泰興里長通報後，勞工局立即啟動修繕協助機制，上月完成現場勘查及修繕評估。今施工前完成案主臨時安置，並先行清理屋內物品；今日同步由電氣工會進行斷電作業，正式展開修繕工程，預計工期約1個月。

學甲區85歲陳老太太與58歲身障且視力不佳兒子同住，家中只有蹲式馬桶，案主如廁不便，今日由電氣工會志工協助該戶將蹲式馬桶改為坐式馬桶。另外，尚有一組電氣工會志工前往麻豆區二手家具存放基地，配置電線管路。台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也帶飲品到場慰勞志工。市長夫人劉育菁也準備點心飲品，向所有辛勞付出的志工表達最誠摯的感謝與敬意。

勞工局長王鑫基表示，感謝志工夥伴母親節不辭辛勞投入公益服務，讓更多需要幫助市民擁有更安全、溫暖的居住環境。

適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝
適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝

適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝
適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝

適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝
適逢母親節，台南市政府勞工局做工行善團不停歇，今天兵分四路，分別前往官田、學甲、麻豆及北區為弱勢房屋修繕服務。記者謝進盛／翻攝

丹娜絲颱風 母親節 黃偉哲

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