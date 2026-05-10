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低收入地震受災戶又遭詐騙 郭國文團隊媒合修繕今入厝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝

台南楠西鄭姓低收入戶去年初因楠西地震房屋受損，後又因房屋修繕承包商跑路修繕被迫喊停，居處環境惡劣，經立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助修繕，今天交屋。

郭國文山區特助賴懋慶日前獲知鄭姓受災戶的房屋一直未獲得妥善修復，追查後發現鄭為低收入戶，當初地震有收到政府重建補貼金，然而當初卻遭遇詐騙；重建承包商僅建設簡單的鐵架後就捲款而逃，房子也一直都沒有得到完整修繕，直到今年在地里長、鄰長告知後，自己才與郭國文趕緊協助。

郭國文立即媒合在風災期間經常合作的社團法人台灣心義工團，從海線七股到山區楠西，協助這對受災已久的鄭姓家人。台灣心也相當重視這個案件，一共出馬近60人，總共6個工作日完成修繕，今天順利交屋。

郭國文表示，當初看到一位年過80的阿嬤，帶一位就讀幼稚園的孫子，住在這麼危險的房屋，兩人不只打地鋪睡覺，牆上還只有自己黏報紙補強，令人相當心疼。

台灣心義工團指出，這次與高雄大學化工及材料系學生合作，盡速受災戶恢復家庭。在原本包商跑路後，台灣心重新加強主體建築物，為讓小朋友能有更好居住空間，也感謝郭國文團隊媒介地方跟台灣心配合。

楠西區公所表示，地震後大約有2000多戶受損，感謝郭國文、賴懋慶協助，有台灣心義工團來幫忙將最困難一戶收尾，事件圓滿落幕。

立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝

立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝

立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文團隊媒合社團法人台灣心義工團協助楠西地震受災戶修繕，今進行交屋儀式。記者謝進盛／翻攝

地震 郭國文

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