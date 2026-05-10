百年神將再相會 嘉義城隍廟吉祥社與艋舺義安社重續前緣

嘉義城隍廟今天迎來闊別百年的宗教盛事，綏靖侯駕前吉祥社與艋舺青山宮義安社的大二爺神將，在廟埕演出「勾肩相伴」攜手並進，象徵兩地神將團體跨越世紀的深厚情誼。這場文化交流不僅讓百年老祖神將再次現身，更向信眾傳遞大爺謝將軍與二爺范將軍信守承諾、重情重義的精神。

嘉義城隍廟吉祥社與台北萬華義安社的大二爺護駕將軍，闊別百年後再次進行宗教文化交流。城隍廟董事長楊嘉南表示，大二爺是地下警察的化身，在民間信仰中更是信與義的象徵，這次百年相會是情義歷史畫面的重現，透過誠信情義的傳達教育大眾，同時締造嘉北兩地宗教交流。

嘉義城隍廟吉祥社創立於日治時期，是雲嘉南地區神將團體效法的對象，更是城隍夜巡中負責掃路角、收驚祈福的重要護衛。日治時期曾傳出謝范將軍顯靈嚇退日本市長，保住城隍廟不被拆除的神蹟。廟內保留 3 組神將，其中「老祖」因具百年歷史已鮮少出軍，這次為了迎接摯友，特別請出「老祖」接駕，意義非凡。

艋舺義安社則成立於1921年，由台北西門市場肉販組織而成，為青山靈安尊王駕前子弟軒社。榮譽社長黃繹仁表示，義安社大二爺神將造型獨特，耳側鬢角上揚展現威嚴，其「勾肩相伴」的步法更是台灣許多軒社效法的典範。

這段情誼可追溯至1924年，當時「臺灣日日新報」報導義安社受邀參加嘉義迎城隍活動。百年後，雙方因為這份報紙紀錄再次牽線，讓中斷已久的緣分得以延續。兩社神將在廟埕相會的畫面，不僅見證了將藝傳承，更展現嘉義子弟濃厚的待客情誼。

嘉義城隍廟吉祥社與台北萬華義安社的大二爺護駕將軍，闊別百年後再次進行宗教文化交流。記者李宗祐／攝影

嘉義城隍廟吉祥社為了迎接摯友，特別請出百年歷史「老祖」接駕（站立於左右兩側的謝、范將軍），意義非凡。記者李宗祐／攝影