國策顧問、城隍廟榮譽董事長賴永川辭世 嘉義各界同感不捨

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川於昨日辭世，享耆壽90歲 。賴永川在地方為人處世殷實平和，消息傳出後，廟方人員與地方各界紛紛表達關切與惋惜 。

賴永川的夫人賴張玉枝表示，先生昨晚因上廁所久未出來，家人察覺有異後查看，發現他倒臥地上昏迷不醒，經送醫急救仍不幸辭世。她提到，先生走時沒有病痛，十分安詳。賴永川曾在80歲高齡受邀接任城隍廟董事長，當時家人曾因擔心其身體狀況而反對，最後透過向城隍爺擲筊請示，連續擲出聖筊才由家人支持接任。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，昨日農曆3月23日適逢媽祖聖誕，廟方正進行媽祖團拜儀式，結束不久便傳來噩耗。葛永樂表示，賴永川歷任2屆共8年的董事長，為廟方建立堅實基石，使廟務經營深獲大眾愛戴，對社會公益的貢獻更備受讚譽。雖然全體董監事同感不捨，但也感念他是在媽祖生日這天，由媽祖接引在身邊護佑。

葛永樂表示，賴永川生前獲聘為總統府國策顧問，與賴清德總統有深厚交情，希望賴清德總統能撥冗前來探視這位民間好友 。

賴清德總統於城隍廟祭拜時國策顧問賴永川（右）一直陪伴在側。圖／嘉義城隍廟提供

國策顧問、城隍廟榮譽董事長賴永川的永川中藥房就在城隍廟旁。記者李宗祐／攝影

賴永川的夫人賴張玉枝表示，先生走時沒有病痛，十分安詳。記者李宗祐／攝影

賴清德總統於城隍廟祭拜時國策顧問賴永川（右四）陪伴在側。圖／嘉義城隍廟提供