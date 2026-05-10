聽新聞
0:00 / 0:00
國策顧問、城隍廟榮譽董事長賴永川辭世 嘉義各界同感不捨
總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川於昨日辭世，享耆壽90歲 。賴永川在地方為人處世殷實平和，消息傳出後，廟方人員與地方各界紛紛表達關切與惋惜 。
賴永川的夫人賴張玉枝表示，先生昨晚因上廁所久未出來，家人察覺有異後查看，發現他倒臥地上昏迷不醒，經送醫急救仍不幸辭世。她提到，先生走時沒有病痛，十分安詳。賴永川曾在80歲高齡受邀接任城隍廟董事長，當時家人曾因擔心其身體狀況而反對，最後透過向城隍爺擲筊請示，連續擲出聖筊才由家人支持接任。
嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，昨日農曆3月23日適逢媽祖聖誕，廟方正進行媽祖團拜儀式，結束不久便傳來噩耗。葛永樂表示，賴永川歷任2屆共8年的董事長，為廟方建立堅實基石，使廟務經營深獲大眾愛戴，對社會公益的貢獻更備受讚譽。雖然全體董監事同感不捨，但也感念他是在媽祖生日這天，由媽祖接引在身邊護佑。
葛永樂表示，賴永川生前獲聘為總統府國策顧問，與賴清德總統有深厚交情，希望賴清德總統能撥冗前來探視這位民間好友 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。