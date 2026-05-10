虎尾就業中心出招將抽象政策 轉化為易懂有趣的求職體驗

為提升宣導成效，打造友善多元的共融職場環境，雲林縣虎尾就業中心除落實「合理調整」身障者職場工作場域，更創新設計「手語悄悄話」「九宮格翻轉卡」等互動體驗，將抽象政策轉化為生活化且易於理解的情境體驗，讓參與者在遊戲中學習，協助不同需求者適應職場，讓求職更貼心。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，創新的求職體驗遊戲，包括九宮格翻轉卡、線上互動遊戲、手語悄悄話及趣味抽籤遊戲，將原本較為抽象的政策，轉化成為生活化且易於理解的情境體驗，從遊戲中學習，可讓求職者朝適性方向的工作發展。

同時將5月份訂為「合理調整宣傳月」，結合職務再設計實務案例說明，讓民眾了解如何透過調整工作方式與輔助工具，實際協助不同需求者適應職場，進一步提升社會整體認知度與接受度。

這項宣傳行動進一步走入校園，就服中心昨天將完整的互動設備帶進虎尾科技大學就業博覽會，吸引不少學生與銀髮族參與，氣氛熱絡、笑聲不斷；學生說，透過遊戲讓人更能理解不同族群在職場的需求，也讓他未來求職時更具同理心；一位銀髮長者也說，從職務再設計的介紹，讓老人家看見自己更多可能，對再投入職場更具信心。

廖家偉指出，勞動部積極倡議「合理調整」，結合「職務再設計」協助身心障礙者透過工作內容調整、輔具導入與工作環境改善，順利融入職場、穩定就業，並由專業團隊提供評估與建議，協助雇主量身打造適切工作條件，降低導入門檻、提升留才成效。未來將持續整合相關資源，深化推廣力道，打造更友善多元的共融職場環境。

他說，這套創新設計的解說，讓大家了解「合理調整」不僅是制度，更是提升整體職場效能與包容力的重要關鍵，打造「身心」無障礙的就業環境。更多訊息洽詢虎尾就業中心05-6330422。

透過有趣的求職設計，讓學生也學會如何透過合理調整，找到合適自己的工作。記者蔡維斌／翻攝