爭取自主更新 台南東區36年舊樓獲逾2千萬補助

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全與建物環境，東區屋齡卅六年的「金鑽天下大樓」成功爭取到超過兩千一百萬元補助，辦理整建維護及結構補強工程，目前進入施工階段，完工後將提升建築耐震能力，也能改善外觀與公共安全問題。

位於東區裕農路二八八巷十七號的金鑽天下大樓，地下二層、地上十二層，共六十四戶，屬住商混合大樓，一樓為店鋪、二樓以上為住宅。因建物外牆磁磚剝落情形嚴重，且地上一樓至地下二樓有結構安全疑慮，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請。

都發局表示，金鑽天下大樓社區因產權複雜，補強工法影響住戶室內空間及地下停車場車位使用限制，以及工程費用龐大等各種因素，意願整合不易，市府與自主更新輔導團積極協助社區進行產權整合、改善整維及建物結構補強工程工法方案，終於達到八成同意門檻，調整建物結構補強工程工法，降低住戶自籌款負擔，並成功爭取補助經費。

本案總工程經費約五七七七萬元，其中整建維護工程約三三一九萬元、耐震補強工程約二二四二萬元，另有約二一六萬元自費項目；此次獲中央補助加上市府配合款共二一一五萬餘元，包括整建維護補助九三一萬餘元、結構補強補助一一八三萬餘元。

都發局指出，金鑽天下大樓都市更新事業計畫已於今年一月核定、二月完成簽約，目前正進行結構補強工程，未來除可提升居住安全，也有助改善老舊市容。

都發局說，凡位於都市計畫區內，且同意比率達八成的社區，即可申請自主更新，市府輔導團免費協助撰寫計畫，向中央爭取規畫或整建維護工程補助，以改善結構安全、外牆拉皮或增設電梯。