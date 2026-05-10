聽新聞
0:00 / 0:00

爭取自主更新 台南東區36年舊樓獲逾2千萬補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南東區金鑽天下大樓屋齡36年，有磁磚剝落、安全結構疑慮等，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請，經市府及輔導團協助下，成功爭取到2千多萬元補助。圖／台南市都發局提供
台南東區金鑽天下大樓屋齡36年，有磁磚剝落、安全結構疑慮等，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請，經市府及輔導團協助下，成功爭取到2千多萬元補助。圖／台南市都發局提供

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全與建物環境，東區屋齡卅六年的「金鑽天下大樓」成功爭取到超過兩千一百萬元補助，辦理整建維護及結構補強工程，目前進入施工階段，完工後將提升建築耐震能力，也能改善外觀與公共安全問題。

位於東區裕農路二八八巷十七號的金鑽天下大樓，地下二層、地上十二層，共六十四戶，屬住商混合大樓，一樓為店鋪、二樓以上為住宅。因建物外牆磁磚剝落情形嚴重，且地上一樓至地下二樓有結構安全疑慮，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請。

都發局表示，金鑽天下大樓社區因產權複雜，補強工法影響住戶室內空間及地下停車場車位使用限制，以及工程費用龐大等各種因素，意願整合不易，市府與自主更新輔導團積極協助社區進行產權整合、改善整維及建物結構補強工程工法方案，終於達到八成同意門檻，調整建物結構補強工程工法，降低住戶自籌款負擔，並成功爭取補助經費。

本案總工程經費約五七七七萬元，其中整建維護工程約三三一九萬元、耐震補強工程約二二四二萬元，另有約二一六萬元自費項目；此次獲中央補助加上市府配合款共二一一五萬餘元，包括整建維護補助九三一萬餘元、結構補強補助一一八三萬餘元。

都發局指出，金鑽天下大樓都市更新事業計畫已於今年一月核定、二月完成簽約，目前正進行結構補強工程，未來除可提升居住安全，也有助改善老舊市容。

都發局說，凡位於都市計畫區內，且同意比率達八成的社區，即可申請自主更新，市府輔導團免費協助撰寫計畫，向中央爭取規畫或整建維護工程補助，以改善結構安全、外牆拉皮或增設電梯。

東區 台南 都市計畫

延伸閱讀

「危老」重建與「都市更新」重建之差異？

「舊跑道幾乎可掀起來」大光國小跑道整建完畢啟用 屏東已改善85校

南投埔里育英國小磚面嚴重破損 教育部允支持改善

竹縣投入4200萬元升級偏鄉教師宿舍 改善17校25間住宿空間

相關新聞

台南危老重建10年核定不到500件 議員：擴增輔導團仍宣傳不足

台南市屋齡卅年以上建物約有四十六萬戶，議員指自二○一七年推動危老重建至今年四月，全市累計受理危老重建案件五四三案、核定四九一案，近十年整體核定量仍不到五百件，與龐大老舊建築結構改善需求相比，市府雖設有輔導團協助民眾，但推動速度仍有待提升；都發局說，已成立三個輔導團及五十七處危老工作站協助。

爭取自主更新 台南東區36年舊樓獲逾2千萬補助

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全與建物環境，東區屋齡卅六年的「金鑽天下大樓」成功爭取到超過兩千一百萬元補助，辦理整建維護及結構補強工程，目前進入施工階段，完工後將提升建築耐震能力，也能改善外觀與公共安全問題。

廣角鏡／雲林萬人「孝親洗腳」 媽媽樂開懷

母親節前夕，雲林縣政府昨天舉辦萬人孝親洗腳活動，吸引近萬人參加，不少人幫母親洗腳、擁抱致意，氣氛溫馨感人，還有小朋友搶著洗腳，媽媽開懷大笑拿起手機猛拍，縣長張麗善也為婆婆洗腳，她說，「百善孝為先」，孝親洗腳不只是傳統儀式，更是身體力行的最好實踐。

影／鄭麗文穿中山裝現身紅毯 身上8顆扣子藏深意：象徵國父精神

雲林縣政府今天舉辦「雲林人之夜」活動，國民黨主席鄭麗文受邀返鄉參加，一身黑色中山裝走上紅毯成為全場焦點。她特別解釋，中山裝正面5顆扣子象徵五權憲法，袖口3顆扣子代表三民主義，展現博愛、天下為公精神，也象徵國父孫中山越挫越勇、堅持理想終會成功的信念，「正是雲林最好的註腳」。

母親節前夕萬人孝親動人 張麗善為婆婆洗腳：百善孝為先

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加，現場不少民眾親自為母親洗腳、擁抱致意，氣氛溫馨感人。雲林縣長張麗善也親自為婆婆洗腳，感謝長年照顧與付出，她表示，「百善孝為先」，孝親洗腳不只是傳統儀式，更是身體力行的最好實踐。

屋齡36年磁磚剝落 台南東區「金鑽天下」成功整合獲2千萬整建補助

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全，東區屋齡36年的「金鑽天下」大樓，近期成功爭取逾2100萬元整建維護及耐震補強補助，目前已展開結構補強工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。