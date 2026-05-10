台南危老重建10年核定不到500件 議員：擴增輔導團仍宣傳不足

台南市屋齡卅年以上建物約有四十六萬戶，議員指自二○一七年推動危老重建至今年四月，全市累計受理危老重建案件五四三案、核定四九一案，近十年整體核定量仍不到五百件，與龐大老舊建築結構改善需求相比，市府雖設有輔導團協助民眾，但推動速度仍有待提升；都發局說，已成立三個輔導團及五十七處危老工作站協助。

市議員陳怡珍表示，台南市老屋數量龐大，許多建物面臨結構老化、耐震不足等問題，住戶普遍有修繕或重建需求，但實務上因不熟悉申請流程、法規規範及補助內容，加上整合住戶意見不易，使得多數案件遲未啟動。她指出，雖然市府長期設置輔導資源，但民眾對相關政策認知仍不足，導致政策推動效益有限。

都發局說明，市府目前採取「都市更新與危老重建並行」策略，透過多元途徑協助老屋改善與重建，並持續強化輔導能量。今年也同步擴充自主更新輔導團規模，將至各區辦理說明講座與推廣活動，協助民眾了解相關規定，審視申請條件，並免費為民眾製作申請補助計畫。

都發局指出，台南都市發展較早，老舊建物比率偏高，居住安全與城市更新壓力並存，將持續整合中央政策資源，加速危老與都更並進推動。住戶整合仍是目前推動危老重建的主要瓶頸，持續透過輔導團與工作站加強溝通協調機制，提升民眾參與意願。中央推動老屋延壽相關方案，未來非都計區內的合法建物也可透過更新或補強方式提升安全性。

陳怡珍認為，市府要強化宣傳，讓市民知道各區已有危老工作站可提供服務，尤其不少民眾其實有老屋整修需求，卻因不了解申請方式與補助資訊而裹足不前。她強調，唯有讓資訊更普及、協助更到位，才能真正提升危老重建推動成效，加速改善老舊居住環境。