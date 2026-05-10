聽新聞
0:00 / 0:00

台南危老重建10年核定不到500件 議員：擴增輔導團仍宣傳不足

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
為改善中高齡建築危險老舊安全問題，台南市都發局推動危老重建與自主更新政策，今年擴充輔導團規模，續至各區辦理說明講座及推廣講習。圖／南市都發局提供
為改善中高齡建築危險老舊安全問題，台南市都發局推動危老重建與自主更新政策，今年擴充輔導團規模，續至各區辦理說明講座及推廣講習。圖／南市都發局提供

台南市屋齡卅年以上建物約有四十六萬戶，議員指自二○一七年推動危老重建至今年四月，全市累計受理危老重建案件五四三案、核定四九一案，近十年整體核定量仍不到五百件，與龐大老舊建築結構改善需求相比，市府雖設有輔導團協助民眾，但推動速度仍有待提升；都發局說，已成立三個輔導團及五十七處危老工作站協助。

市議員陳怡珍表示，台南市老屋數量龐大，許多建物面臨結構老化、耐震不足等問題，住戶普遍有修繕或重建需求，但實務上因不熟悉申請流程、法規規範及補助內容，加上整合住戶意見不易，使得多數案件遲未啟動。她指出，雖然市府長期設置輔導資源，但民眾對相關政策認知仍不足，導致政策推動效益有限。

都發局說明，市府目前採取「都市更新與危老重建並行」策略，透過多元途徑協助老屋改善與重建，並持續強化輔導能量。今年也同步擴充自主更新輔導團規模，將至各區辦理說明講座與推廣活動，協助民眾了解相關規定，審視申請條件，並免費為民眾製作申請補助計畫。

都發局指出，台南都市發展較早，老舊建物比率偏高，居住安全與城市更新壓力並存，將持續整合中央政策資源，加速危老與都更並進推動。住戶整合仍是目前推動危老重建的主要瓶頸，持續透過輔導團與工作站加強溝通協調機制，提升民眾參與意願。中央推動老屋延壽相關方案，未來非都計區內的合法建物也可透過更新或補強方式提升安全性。

陳怡珍認為，市府要強化宣傳，讓市民知道各區已有危老工作站可提供服務，尤其不少民眾其實有老屋整修需求，卻因不了解申請方式與補助資訊而裹足不前。她強調，唯有讓資訊更普及、協助更到位，才能真正提升危老重建推動成效，加速改善老舊居住環境。

老屋 台南 都市更新

延伸閱讀

「危老」重建與「都市更新」重建之差異？

好市多進駐台南東區將附設加油站 地方憂塞爆…議員主張拓路

37.5億南投美術館怎麼蓋？ 議員要求文化局說清楚空間與藍圖

打造台北市「運動之都」？議員憂心這件事：體適能未達標學校破百

相關新聞

台南危老重建10年核定不到500件 議員：擴增輔導團仍宣傳不足

台南市屋齡卅年以上建物約有四十六萬戶，議員指自二○一七年推動危老重建至今年四月，全市累計受理危老重建案件五四三案、核定四九一案，近十年整體核定量仍不到五百件，與龐大老舊建築結構改善需求相比，市府雖設有輔導團協助民眾，但推動速度仍有待提升；都發局說，已成立三個輔導團及五十七處危老工作站協助。

爭取自主更新 台南東區36年舊樓獲逾2千萬補助

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全與建物環境，東區屋齡卅六年的「金鑽天下大樓」成功爭取到超過兩千一百萬元補助，辦理整建維護及結構補強工程，目前進入施工階段，完工後將提升建築耐震能力，也能改善外觀與公共安全問題。

廣角鏡／雲林萬人「孝親洗腳」 媽媽樂開懷

母親節前夕，雲林縣政府昨天舉辦萬人孝親洗腳活動，吸引近萬人參加，不少人幫母親洗腳、擁抱致意，氣氛溫馨感人，還有小朋友搶著洗腳，媽媽開懷大笑拿起手機猛拍，縣長張麗善也為婆婆洗腳，她說，「百善孝為先」，孝親洗腳不只是傳統儀式，更是身體力行的最好實踐。

影／鄭麗文穿中山裝現身紅毯 身上8顆扣子藏深意：象徵國父精神

雲林縣政府今天舉辦「雲林人之夜」活動，國民黨主席鄭麗文受邀返鄉參加，一身黑色中山裝走上紅毯成為全場焦點。她特別解釋，中山裝正面5顆扣子象徵五權憲法，袖口3顆扣子代表三民主義，展現博愛、天下為公精神，也象徵國父孫中山越挫越勇、堅持理想終會成功的信念，「正是雲林最好的註腳」。

母親節前夕萬人孝親動人 張麗善為婆婆洗腳：百善孝為先

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加，現場不少民眾親自為母親洗腳、擁抱致意，氣氛溫馨感人。雲林縣長張麗善也親自為婆婆洗腳，感謝長年照顧與付出，她表示，「百善孝為先」，孝親洗腳不只是傳統儀式，更是身體力行的最好實踐。

屋齡36年磁磚剝落 台南東區「金鑽天下」成功整合獲2千萬整建補助

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全，東區屋齡36年的「金鑽天下」大樓，近期成功爭取逾2100萬元整建維護及耐震補強補助，目前已展開結構補強工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。