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影／鄭麗文穿中山裝現身紅毯 身上8顆扣子藏深意：象徵國父精神
雲林縣政府今天舉辦「雲林人之夜」活動，國民黨主席鄭麗文受邀返鄉參加，一身黑色中山裝走上紅毯成為全場焦點。她特別解釋，中山裝正面5顆扣子象徵五權憲法，袖口3顆扣子代表三民主義，展現博愛、天下為公精神，也象徵國父孫中山越挫越勇、堅持理想終會成功的信念，「正是雲林最好的註腳」。
鄭麗文表示，身為雲林縣口湖鄉女兒，能獲母縣邀請參加活動感到十分榮幸，因此特別選穿中山裝走紅毯，希望藉服裝傳達理念與精神象徵。並解釋正面5顆扣子代表五權憲法，袖口上3顆扣子代表三民主義，代表博愛、天下為公的胸懷。
她說，尤其國父孫中山越挫越勇、堅持理想，不管多困難、多危險，堅持理想終究會成功，代表雲林縣在艱困環境中，堅持理想、奮鬥打拚出一片天的精神，也是雲林縣最好的註腳。
適逢母親節前夕，鄭麗文說，許多在外打拚的雲林子弟都返鄉陪伴家人，也讓她看見如今的雲林早已不同以往，「現在的雲林，不再是窮鄉僻壤，而是現代化、國際化的雲林」，大家都以身為雲林人為榮。
她並大力稱讚雲林縣長張麗善施政認真，形容張不只是「金頂電池」，更像是「核子動力」，精力充沛、全天候投入縣政工作，「每分每秒都在為雲林努力」。
談到AI時代發展，鄭麗文認為，人類在運算能力上或許比不上電腦，但雲林長期重視品德教育，這才是最珍貴、最無可取代的資產。她表示，如今許多雲林子弟已在世界各地、各行各業發光發熱，但大家始終不忘本，願意回到家鄉回饋母縣，「這樣的雲林，就不再是貧困的縣市。」
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