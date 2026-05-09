母親節前夕萬人孝親動人 張麗善為婆婆洗腳：百善孝為先

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加，現場不少民眾親自為母親洗腳、擁抱致意，氣氛溫馨感人。雲林縣長張麗善也親自為婆婆洗腳，感謝長年照顧與付出，她表示，「百善孝為先」，孝親洗腳不只是傳統儀式，更是身體力行的最好實踐。

活動今天下午登場，現場聚集大批親子與家庭參與，有民眾雙膝跪地替母親洗腳，畫面令人動容；也有一家三代同堂共同參與，以行動傳達對長輩的感謝與敬愛。

來自桃園的吳小姐表示，孩子目前在雲林讀大學，得知活動後主動邀請她返鄉參加，母子今天特地一起到場，覺得活動相當有意義，也讓平常難以說出口的感謝，有了表達機會。

另有來自雲林崙背鄉的家庭三代同行參與洗腳儀式，民眾說，平時不太會直接表達愛意，但透過洗腳活動，更能真誠傳遞對父母與長輩的感恩之情。

張麗善表示，孝道是重要的品德教育核心，縣府近年持續推動相關課綱與教材，希望從生活中落實生命教育；此次舉辦萬人孝親洗腳活動，不只是延續傳統文化，更盼讓民眾透過實際行動，重新感受親情的珍貴。

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加。記者陳雅玲／攝影

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加，有人跪地為母親洗腳。記者陳雅玲／攝影

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加，議長黃凱為母親洗腳。記者陳雅玲／攝影

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加。記者陳雅玲／攝影

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加，有小孩子幫爸爸洗腳。記者陳雅玲／攝影

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加。記者陳雅玲／攝影

母親節前夕，雲林縣政府今天舉辦「萬人孝親洗腳」活動，吸引近萬人報名參加。記者陳雅玲／攝影