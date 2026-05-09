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屋齡36年磁磚剝落 台南東區「金鑽天下」成功整合獲2千萬整建補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南東區金鑽天下大樓屋齡36年，有磁磚剝落、安全結構疑慮等，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請，經市府及輔導團協助下，成功爭取到2千多萬元補助。圖／台南市都發局提供
台南東區金鑽天下大樓屋齡36年，有磁磚剝落、安全結構疑慮等，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請，經市府及輔導團協助下，成功爭取到2千多萬元補助。圖／台南市都發局提供

台南市政府推動自主更新政策，協助老舊社區改善居住安全，東區屋齡36年的「金鑽天下」大樓，近期成功爭取逾2100萬元整建維護及耐震補強補助，目前已展開結構補強工程。

位於東區裕農路288巷17號的金鑽天下大樓，為地下2層、地上12層住商混合大樓，共64戶，1樓為店鋪、2樓以上為住宅。由於外牆磁磚掉落情況嚴重，且地上1樓至地下2樓有結構安全疑慮，社區因此提出自主更新整建維護及耐震補強申請。

都發局指出，金鑽天下因產權複雜，加上補強工法涉及住戶室內空間與地下停車位使用，且工程經費龐大，整合難度高。經市府與自主更新輔導團多次協調，協助住戶整合意願、調整補強工法及降低自籌負擔後，最終達成8成同意門檻。

本案總工程經費約5777萬元，其中整建維護工程約3319萬元、耐震補強工程約2242萬元，其餘為住戶自費工程。此次共獲中央補助及地方配合款約2115萬元，包括整建維護補助931萬餘元、結構補強補助1183萬餘元。

都發局表示，本案都市更新事業計畫已於今年1月核定、2月完成簽約，目前正進行結構補強施工，完工後除可提升居住安全，也有助改善老舊建築外觀。

都發局指出，位於都市計畫區內、住戶同意比例達8成的社區，即可申請自主更新，由市府輔導團協助爭取補助，改善結構安全、外牆老化，或增設電梯等設施。

都發局表示，市府成立自主更新輔導團，免費協助社區撰寫申請計畫，並向中央爭取規劃、整建維護及耐震補強等補助經費。今年也將持續到各區辦理說明會及推廣講習，協助民眾了解申請資格與程序。

台南東區金鑽天下大樓屋齡36年，有磁磚剝落、安全結構疑慮等，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請，經市府及輔導團協助下，成功爭取到2千多萬元補助。圖／台南市都發局提供
台南東區金鑽天下大樓屋齡36年，有磁磚剝落、安全結構疑慮等，社區提出自主更新整建維護及耐震補強申請，經市府及輔導團協助下，成功爭取到2千多萬元補助。圖／台南市都發局提供

台南東區金鑽天下大樓整建後示意圖。圖／台南市都發局提供
台南東區金鑽天下大樓整建後示意圖。圖／台南市都發局提供

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