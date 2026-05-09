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農曆3月23日媽祖生 黃敏惠任主祭官行三獻禮祝壽

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天至多間媽祖廟參香祝壽，依循古禮行三獻禮，祈求國泰民安。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠今天至多間媽祖廟參香祝壽，依循古禮行三獻禮，祈求國泰民安。圖／嘉義市政府提供

農曆3月23日是媽祖誕辰，嘉義市長黃敏惠今早至嘉義市朝天宮、伏龍宮、奉天宮天后宮、遊天宮等廟宇參拜，同時擔任主祭官，遵循古禮銜眾人捻香行三獻禮及三跪九叩首，恭祝天上聖母聖誕，祈求國泰民安，風調雨順，盼信仰力量凝聚社會安定。

黃敏惠說，媽祖是民間重要的信仰中心，農曆三月的「瘋媽祖」展現深厚宗教文化，面對國際局勢變動、關稅衝擊、極端氣候等多重挑戰，一路走來，除了有媽祖與眾神明庇佑，更仰賴全體人民的團結與努力，相信大家團結一心、認真打拚，就能迎接未來許多考驗。

民政處表示，嘉義市朝天宮主祀天上聖母，原名溫陵媽廟，由泉州府城晉江縣移民，自泉州天后宮恭迎渡海來台奉祀。據傳建於清康熙16年（西元1677年），距今已超過340年。泉州府城晉江縣又名溫陵，因而得名「溫陵媽廟」，是嘉義市歷史最早的媽祖廟。

另據嘉義市伏龍宮廟史記載，日治時代大正9年間，有番仔溝田仔之稱的福全里，瘟疫猖獗，人心惶惶，地方善士前往東石蛤仔寮港口宮，奉請聖母出駕降臨鎮境安宅，聖母神靈顯赫，福全里始得保境安寧，1950年代有善士捐地建廟，伏龍宮也成為地方信仰中心。

民政處表示，嘉義市天后宮主神天上聖母三媽聖像原祀於福建湄洲天后宮，在鄭成功來台之時，恭請三尊媽祖鎮船隨軍。大媽在鹿耳門登陸，二媽駐驆於山上天后宮，三媽漂至大內鄉三崁，後有嘉義市民迎請大內鄉三崁的三媽至嘉義第四機械廠旁宿舍設壇濟世，香火鼎盛。

奉天宮指出，早年地方人士罹患胸疾久病不癒，當時任職於來興機械廠的賴平時及其篤信媽祖的同事，祈求媽祖庇佑，痼疾治癒，至東石鄉港口宮祈求雕刻二媽，經歷八年不斷擲杯請示，終於如願將二媽開光，後寄奉港口宮3年才迎回，至今信徒仍以機械業為主。

媽祖誕辰適逢農曆3月23日，嘉義市各媽祖廟香火鼎盛，信眾湧入參拜祝壽。圖／嘉義市政府提供
媽祖誕辰適逢農曆3月23日，嘉義市各媽祖廟香火鼎盛，信眾湧入參拜祝壽。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠今天至多間媽祖廟參香祝壽，依循古禮行三獻禮，祈求國泰民安。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠今天至多間媽祖廟參香祝壽，依循古禮行三獻禮，祈求國泰民安。圖／嘉義市政府提供

嘉義 奉天宮 天后宮 媽祖 黃敏惠

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