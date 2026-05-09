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台南龍崎「馬上旺」農產競賽 促銷竹筍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供
台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供

台南龍崎區公所與農會今天在龍崎文衡殿舉辦「龍崎馬上旺」農業產業文化活動。集結當地當季鮮果展售、優質竹筍評鑑選出綠竹筍大王，當地田媽媽班烹飪美味筍片排骨湯讓民眾免費試吃品嘗。　　

市長黃偉哲到場頒獎給綠竹筍評鑑前三名的筍農，第一名胡顯榮、第二名楊盛弘及黃鼎盛、第三名為向明賢、侯榮錦、侯宏典。

黃偉哲表示，他對優質的龍崎農特產深具信心，綠竹筍除白嫩鮮甜又多汁，不用再加美乃滋的甘脆綠竹筍，還有竹炭、竹醋液等相關加工製品，深受大眾歡迎。

龍崎區公所與龍崎農會合作推廣在地特色綠竹筍、鳳梨與竹編。區長陳龍政表示，活動集結龍崎最具代表性的「鳳梨、綠竹筍、竹編」特色產業，規畫趣味競技闖關、DIY體驗，讓民眾互動認識在地文化與農業特色。

現場還展售新鮮鳳梨、竹筍及各式在地農特產品，提供民眾直接選購產地直送的優質食材。呼籲民眾把握產季，走進龍崎支持在地農民，感受山城自然風光與人情溫度，民眾要採購鳳梨與竹筍，可洽產地農會、農民。

台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供
台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供

台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供
台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供

台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供
台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供

台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供
台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供

台南龍崎公所農會辦「馬上旺」農產活動競賽促銷竹筍等特產。圖／主辦單位提供
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黃偉哲 台南 農會

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