快訊

連鎖醫美「聖宜診所」也驚爆針孔偷拍 ！北市警查扣證物、帶回負責人

櫻桃小丸子40歲了！野口「ㄎㄎㄎ舞」神還原 松菸快閃店免費拿小禮還能合照

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」！知情人士爆：只是名義上的夫妻

聽新聞
0:00 / 0:00

台南2個月女性內衣回收逾1萬3000件 母親節加碼送衛生紙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「女性內衣回收月」響應熱烈，母親節攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份。圖／台南市環保局提供
台南市「女性內衣回收月」響應熱烈，母親節攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份。圖／台南市環保局提供

台南市「女性內衣回收月」參與踴躍，3月8日開始至4月底，短短2個月時間已回收女性內衣逾1萬3000件，較去年成長3倍，為感恩母親節女性朋友的辛勞，環保局特別加碼宣導品兌換，於5月9日及10日母親節期間，攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份，數量有限。

市府表示，在母親節這個特別的日子，藉由舉辦「女性內衣回收月」特別限定加碼活動，感謝女性朋友為家庭的奉獻付出，但兌換活動宣導品數量有限，建議民眾可先行致電確認數量，避免撲空，把握機會一起來回收內衣換好禮。

副局長陳幸芬表示，EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米、可蘭霓及新增之黛莉貝爾等6大內衣品牌業者依然持續熱烈響應「女性內衣回收月」活動。民眾持2至3件以上內衣至指定內衣品牌門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。

各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前先確認相關資訊。詳情可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680，或至資源回收全民動起來網站

台南市「女性內衣回收月」響應熱烈，母親節攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份。圖／台南市環保局提供
台南市「女性內衣回收月」響應熱烈，母親節攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份。圖／台南市環保局提供

母親節 台南 環保局

延伸閱讀

年賺20萬！夫禁外出工作 日主婦賣二手內衣褲補貼家用…客戶僅1人

全國電子「寵愛母親好質得」 活動開跑！指定大家電下殺65折起

大胸女孩夏天穿搭好困擾 她曝1單品穿起來好色情

跳到內衣滑落！日偶像沒發現台上全力熱舞 「走光照」瘋傳網卻不罵了

相關新聞

台南2個月女性內衣回收逾1萬3000件 母親節加碼送衛生紙

台南市「女性內衣回收月」參與踴躍，3月8日開始至4月底，短短2個月時間已回收女性內衣逾1萬3000件，較去年成長3倍，為感恩母親節女性朋友的辛勞，環保局特別加碼宣導品兌換，於5月9日及10日母親節期間，攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份，數量有限。

「台灣善化東嶽殿」發表主題曲辦音樂會為東嶽大帝暖壽

台南「台灣善化東嶽殿」今天舉辦東嶽大帝壽誕暖壽系列活動、發表「東嶽大帝－黃飛虎」主題曲，邀請演唱家孔細勇、陳泇均演唱。並舉辦「以樂敬神．以曲酬恩」音樂饗宴。

台南12萬筆不動產未辦繼承登記 地政局提醒逾期恐遭列管標售

台南市仍有12萬筆不動產未完成繼承登記，為避免因權屬不明導致土地閒置，或因逾期未辦理繼承導致資產被移送國產署標售，地政機關積極洽詢繼承人並協助辦理繼承登記，確保繼承權益並使土地能有效利用。

農曆3月23日媽祖生 翁章梁長袍馬褂擔任祀典主祭官

農曆3月23日是天上聖母誕辰，嘉義縣多處媽祖信仰重鎮舉辦祝壽儀式，嘉義縣長翁章梁昨晚及今早走訪多間媽祖廟，分別前往新港奉天宮、朴子配天宮及民雄慶誠宮，參與媽祖誕辰祝壽典禮，依循儀程換上長袍馬褂擔任主祭官，與信眾共同祈求四時平安、縣政順利。

台南市表揚20位勞工模範母親 95歲李陳桂花最年長

台南市政府今天在善化啤酒表揚勞工模範母親，表彰20位在家庭、職場與社會中默默付出、展現堅韌毅力的勞工模範母親，氣氛熱烈。

好市多進駐台南東區將附設加油站 地方憂塞爆…議員主張拓路

台南第二家好市多將進駐東區南台南副都心商四用地，基地位於生產路與崇聖路口，除規畫大型賣場，也將設置南台灣首座好市多加油站。隨著鐵路地下化、商業投資及人口成長，南台南副都心成為東區、南區與仁德區交界重要發展核心，地方憂心未來車流增加，應提前因應以免加劇交通壅塞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。