台南2個月女性內衣回收逾1萬3000件 母親節加碼送衛生紙

台南市「女性內衣回收月」參與踴躍，3月8日開始至4月底，短短2個月時間已回收女性內衣逾1萬3000件，較去年成長3倍，為感恩母親節女性朋友的辛勞，環保局特別加碼宣導品兌換，於5月9日及10日母親節期間，攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份，數量有限。

市府表示，在母親節這個特別的日子，藉由舉辦「女性內衣回收月」特別限定加碼活動，感謝女性朋友為家庭的奉獻付出，但兌換活動宣導品數量有限，建議民眾可先行致電確認數量，避免撲空，把握機會一起來回收內衣換好禮。

副局長陳幸芬表示，EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米、可蘭霓及新增之黛莉貝爾等6大內衣品牌業者依然持續熱烈響應「女性內衣回收月」活動。民眾持2至3件以上內衣至指定內衣品牌門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。

各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前先確認相關資訊。詳情可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680，或至資源回收全民動起來網站