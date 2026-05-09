聽新聞
0:00 / 0:00
台南2個月女性內衣回收逾1萬3000件 母親節加碼送衛生紙
台南市「女性內衣回收月」參與踴躍，3月8日開始至4月底，短短2個月時間已回收女性內衣逾1萬3000件，較去年成長3倍，為感恩母親節女性朋友的辛勞，環保局特別加碼宣導品兌換，於5月9日及10日母親節期間，攜帶3件女性內衣，到指定回收點即可兌換宣導品衛生紙1份，每人每日限兌換2份，數量有限。
市府表示，在母親節這個特別的日子，藉由舉辦「女性內衣回收月」特別限定加碼活動，感謝女性朋友為家庭的奉獻付出，但兌換活動宣導品數量有限，建議民眾可先行致電確認數量，避免撲空，把握機會一起來回收內衣換好禮。
副局長陳幸芬表示，EASY SHOP、曼黛瑪璉、大成內衣、LaBome拉波米、可蘭霓及新增之黛莉貝爾等6大內衣品牌業者依然持續熱烈響應「女性內衣回收月」活動。民眾持2至3件以上內衣至指定內衣品牌門市回收，即可兌換保冷袋、透明肩帶、購物袋或品牌小禮等，並可享消費折扣或現金折抵等專屬優惠。
各回收兌換點地點與營業時間不同，建議民眾前往前先確認相關資訊。詳情可洽環保局專線06-2686751分機1624或06-2900680，或至資源回收全民動起來網站
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。