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嘉義溪北六興宮建廟200年 王得祿將軍神像開光入祠

中央社／ 嘉義縣9日電

相傳由清代名將王得祿創建的嘉義縣溪北六興宮，今年建廟滿200週年，去年廟方特邀泥塑工藝師為王得祿塑像，在今天媽祖聖誕時舉辦開光儀式，並入祠供人朝拜。

溪北六興宮今天上午10時舉行「得祿妙哉正道方行」王得祿將軍神像開光聖典，儀典以古禮為本，請來法師祝禱、開光，嘉義縣長翁章梁與新港鄉各界人士與會。

翁章梁接受媒體聯訪表示，溪北六興宮與王得祿的關係密切，傳說六興宮奉祠的媽祖「黑面三媽」，原本是王得祿要請回家中奉祀，但行經朴子溪時黑面三媽下旨要在此落腳，因而興建六興宮奉祠；所以，溪北六興宮以感恩、不忘本心情，為王得祿形塑神像入祠，享受香火，保佑鄉親。

六興宮主任委員江筱芃說，民國112年9月30日廟前跨越朴子溪的六興橋舉行動土儀式，當日典禮中媽祖示諭須妥善保存動土所用金沙，後經擲筊請示用途，竟是要為王得祿泥塑神像，並把金沙摻入泥料中，供人參拜彰顯其忠勇護民精神，因而委託工藝師張瑞益、張皓崴父子泥塑神像。

張瑞益、張皓崴表示，王得祿神像是採傳統泥塑「開金」工藝形塑完成，神像眼睛是用玻璃燒製而成，神像外觀是參考王得祿後代提供王得祿畫像捏製，神像衣著也是按照王得祿官服捏製。

嘉義縣文觀局指出，王得祿是台灣史上傳奇人物，清領時期台灣人官位最高者，位居一品，曾四度進京面聖，深受嘉慶皇帝賞識，對嘉義沿海地區影響深遠，新港奉天宮、溪北六興宮、朴子配天宮等嘉義重要古蹟廟宇，歷史起源皆與王得祿有關，而民間傳說嘉慶君遊台灣，武功高強的王得祿當然是隨行護駕的不二人選。

王得祿於道光21年（西元1841年）病逝，喪於嘉義縣六腳鄉雙涵村東北邊農地上，墓地面積1.29公頃，墓丘高2.5米，墓碑兩側伸展的矮石牆和柱，上端立有石龍、石鳳、石獅、石象；墓前左右各有一列石人石獸，包括文官、武將、備馬、臥羊、石虎，為國定古蹟。

翁章梁 嘉義 朴子溪

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