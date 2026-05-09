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「台灣善化東嶽殿」發表主題曲辦音樂會為東嶽大帝暖壽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「台灣善化東嶽殿」發表主題曲、辦音樂會為東嶽大帝暖壽。圖／廟方提供
「台灣善化東嶽殿」發表主題曲、辦音樂會為東嶽大帝暖壽。圖／廟方提供

台南「台灣善化東嶽殿」今天舉辦東嶽大帝壽誕暖壽系列活動、發表「東嶽大帝－黃飛虎」主題曲，邀請演唱家孔細勇、陳泇均演唱。並舉辦「以樂敬神．以曲酬恩」音樂饗宴。

善化東嶽殿表示，農曆3月28日為掌管陰陽、賞善罰惡的「東嶽大帝」壽誕，廟方全力籌備系列暖壽活動，舉辦音樂饗宴、兒童著色比賽、十方緣市集、傳統民俗戲曲等活動，希望傳承百年信仰、匯聚藝文動能。

今天發表的「東嶽大帝－黃飛虎」由東嶽殿委員楊宗憲填詞、楊宗憲家族傳承四代虔誠信仰，將對東嶽大帝的感念化為歌詞，詞曲作家、雲嘉南管理處副處長莊名豪義務作曲，莊名豪多次以音樂行銷地方觀光聞名。

廟方上午「以樂敬神．以曲酬恩」邀請陶笛、二胡與舞蹈等接力表演。下午則有「大家一起來歡唱」互動與民眾同樂。除藝文演出，廟埕廣場有「十方緣市集」，在臉書按讚可領取抵用券，消費收集「富貴、成功、平安、健康」四款限量祈福紀念小卡，集滿三張可換大帝加持的「平安開運黃金皂」。

廟方說，今年還舉辦「115年東嶽大帝聖誕盃第二屆兒童著色比賽」。邀請幼兒園學童為大帝畫下祝福。比賽以「擲筊決選」方式選出得獎作品，23日頒獎，廟方還客製化為個人專屬拼圖。

東嶽殿管委會主委楊萬益表示，系列活動也保留了傳統歌仔戲、布袋戲與北管樂團的禮讚酬神演出，希望多元活動讓信仰文化與現代生活接軌。

「台灣善化東嶽殿」發表主題曲辦音樂會為東嶽大帝暖壽。記者周宗禎／攝影
「台灣善化東嶽殿」發表主題曲辦音樂會為東嶽大帝暖壽。記者周宗禎／攝影

「台灣善化東嶽殿」發表主題曲、辦音樂會為東嶽大帝暖壽。圖／廟方提供
「台灣善化東嶽殿」發表主題曲、辦音樂會為東嶽大帝暖壽。圖／廟方提供

主題曲「東嶽大帝－黃飛虎」由詞曲作家、雲嘉南管理處副處長莊名豪（左）義務作曲，歌唱家孔細勇（右）、陳泇均演唱。記者周宗禎／攝影
主題曲「東嶽大帝－黃飛虎」由詞曲作家、雲嘉南管理處副處長莊名豪（左）義務作曲，歌唱家孔細勇（右）、陳泇均演唱。記者周宗禎／攝影

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