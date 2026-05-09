台南12萬筆不動產未辦繼承登記 地政局提醒逾期恐遭列管標售

台南市仍有12萬筆不動產未完成繼承登記，為避免因權屬不明導致土地閒置，或因逾期未辦理繼承導致資產被移送國產署標售，地政機關積極洽詢繼承人並協助辦理繼承登記，確保繼承權益並使土地能有效利用。

地政局局長陳淑美指出，不動產繼承若自繼承之日起逾1年未辦理登記，地政機關將公告3個月，並通知繼承人儘快辦理繼承，114年度經地政事務所通知後，來辦理繼承登記申辦率高達8成，主動通知機制確實能提升申辦實效並保障繼承權益，今年度已於4月1日辦理公告並函知相關繼承人。

玉井地政主任高瑞豐說明，在辦理繼承登記時，若遇到繼承人之間無法達成協議分割，或部分繼承人因失聯、不願意配合等原因未能全體會同申請時，為避免後續逾期罰鍰或遭列冊管理，可由部分繼承人先以公同共有方式辦理繼承，以維護各繼承人權益。他提醒，「繼承不分性別、財產繼承性別平等」，若收到未辦繼承通知，請務必盡速辦理。

台南玉井地區每年4至5月是土芒果成熟期，在地望明里綠色隧道果實纍纍，吸引民眾漫步其中並體驗手作芒果青，市玉井地政事務所特別抓準此時機，以「解謎互動」的趣味方式，向現場民眾宣導繼承權利與義務，詳盡說明如何辦理繼承登記，宣導產權保護觀念。