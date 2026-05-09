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農曆3月23日媽祖生 翁章梁長袍馬褂擔任祀典主祭官

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
農曆3月23日媽祖誕辰，嘉義縣長翁章梁昨至新港奉天宮擔任主祭官，穿著長袍馬褂參與三獻禮。圖／嘉義縣政府提供
農曆3月23日媽祖誕辰，嘉義縣長翁章梁昨至新港奉天宮擔任主祭官，穿著長袍馬褂參與三獻禮。圖／嘉義縣政府提供

農曆3月23日是天上聖母誕辰，嘉義縣多處媽祖信仰重鎮舉辦祝壽儀式，嘉義縣長翁章梁昨晚及今早走訪多間媽祖廟，分別前往新港奉天宮、朴子配天宮及民雄慶誠宮，參與媽祖誕辰祝壽典禮，依循儀程換上長袍馬褂擔任主祭官，與信眾共同祈求四時平安、縣政順利。

新港奉天宮昨晚舉辦祝壽大典，新港藝術高中學生獻上六佾舞為新港開台媽祖祝壽，翁章梁依循儀程換上長袍馬褂擔任主祭官，參與祀典三獻大典，典禮從鳴鐘聲鼓、迎神禮、上香禮開始，依序進行初獻、亞獻、終獻、三跪九叩禮、飲福受胙及送神禮，儀程莊嚴。

翁章梁今早至朴子配天宮參與天上聖母三獻祝壽典禮，由廟方主事者跪讀壽文，並行獻酒、壽帛、壽桃、壽麵等儀節及三跪九叩首禮，祈求媽祖護佑地方平安。配天宮也舉辦祈安遶境及祝壽大典，鑾轎行經朴子市區大街小巷，沿途有許多信眾設香案恭迎媽祖。

隨後，翁章梁也前往民雄慶誠宮參與天上聖母誕辰千秋祝壽慶典，今年廟方邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖參與祈安遶境，在媽祖誕辰當日下午安排慶誠宮開基聖母及白沙屯媽祖鑽轎活動，歡迎信眾共同參與，透過祈安遶境及祝壽大典等傳統儀式，凝聚地方信仰與社區情感。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

翁章梁說，全台信徒這幾天齊聚為媽祖祝壽，媽祖在全台灣人心中是非常重要的信仰，給民眾奮鬥跟打拼的勇氣，台灣燈會開幕日天氣不好，受媽祖保佑沒有下雨，今年是最後一次以縣長的身分來參加儀式，祈求媽祖保佑嘉義繼續轉型，也保佑全台灣平安順利。

嘉義縣民雄慶誠宮今早舉辦天上聖母誕辰千秋祝壽慶典，縣長翁章梁等人齊聚為媽祖祝壽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄慶誠宮今早舉辦天上聖母誕辰千秋祝壽慶典，縣長翁章梁等人齊聚為媽祖祝壽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣朴子配天宮今早舉辦天上聖母三獻祝壽典禮，湧入人潮祈求媽祖保佑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子配天宮今早舉辦天上聖母三獻祝壽典禮，湧入人潮祈求媽祖保佑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄慶誠宮今早舉辦天上聖母誕辰千秋祝壽慶典，廟方今年邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖參與祈安遶境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄慶誠宮今早舉辦天上聖母誕辰千秋祝壽慶典，廟方今年邀請苗栗拱天宮白沙屯媽祖參與祈安遶境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣朴子配天宮今早舉辦天上聖母三獻祝壽典禮，廟方主事者跪讀壽文並行獻酒、壽帛等儀節。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣朴子配天宮今早舉辦天上聖母三獻祝壽典禮，廟方主事者跪讀壽文並行獻酒、壽帛等儀節。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港奉天宮昨晚舉辦祝壽大典，新港藝術高中學生獻上六佾舞為新港開台媽祖祝壽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港奉天宮昨晚舉辦祝壽大典，新港藝術高中學生獻上六佾舞為新港開台媽祖祝壽。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 媽祖 新港奉天宮 奉天宮

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