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台南市表揚20位勞工模範母親 95歲李陳桂花最年長

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市表揚20位勞工模範母親，95歲李陳桂花最年長。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，95歲李陳桂花最年長。記者周宗禎／攝影

台南市政府今天在善化啤酒表揚勞工模範母親，表彰20位在家庭、職場與社會中默默付出、展現堅韌毅力的勞工模範母親，氣氛熱烈。

活動前台南市美容業職業工會志工為得獎媽媽們梳妝美髮與彩妝打扮，讓每位媽媽都化身今日最耀眼的主角。現場樂團小提琴演奏與歌聲洋溢著歡樂的氣氛，中午安排辦桌聚餐。

這次表揚20位勞工模範母親，李陳桂花今年95歲最年長，自幼受日本教育，對子女管教嚴謹而有愛，長年樂善好施，育有2男1女，在其用心教養下，大兒子經營櫸木扶手事業，女兒從事保母工作並熱心公益、投入工會，曾任里長與家扶志工。小兒子於郵局擔任科長。

83歲鄭陳貴美台南女中畢業，在家庭、職場與社會角色間默默付出，子女教養都有所成，兒子於不動產業熱心公益，擔任多項社會職務並曾獲模範勞工，女兒有身心發展遲緩仍以耐心悉心照顧，充分展現堅韌與母愛。

81歲黃陳瓊玉媽媽，自幼分擔家計，國小畢業即工作，所得悉數貼補家用並主動協助家務，婚後與先生共同從事塑膠射出，兼顧家庭與事業，大兒子從事服裝批發，小兒子承接家業並投入環境與食農教育，女兒經營服裝事業並參與工會擔任幹部支持勞工教育。

80歲郭曾菜勤儉持家、溫厚待人，大兒子任職善化啤酒廠製酒技術員，二兒子任銀行經理，小兒子服務南科科技產業，女兒從事蘭花栽培，子女們在各自領域努力發展，都是她辛勤教養成果。嗯嗯

台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影

台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影

台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影

台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影

台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影

台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，副市長葉澤山代表頒獎。記者周宗禎／攝影

台南市表揚20位勞工模範母親，83歲鄭陳貴美台南女中畢業。記者周宗禎／攝影
台南市表揚20位勞工模範母親，83歲鄭陳貴美台南女中畢業。記者周宗禎／攝影

台南 母親 台南女中

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