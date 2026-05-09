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嘉義東石上百簍蚵殼堆社區 惡臭擾民…蚵農盼縣府協助暫置

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義東石港北堤第五河川分署禁曬蚵殼，因此出現大量蚵殼堆放住家或人行道情形。記者黃于凡／攝影
嘉義東石港北堤第五河川分署禁曬蚵殼，因此出現大量蚵殼堆放住家或人行道情形。記者黃于凡／攝影

嘉義東石鄉養蚵重鎮，每年約有七萬公噸蚵殼，其中三成經陽光曝曬再利用，部分蚵農在東石漁港北堤曬蚵殼，但涉及占用水防道路，第五河川分署近日封閉道路，讓大量蚵殼頓失去處，蚵農被迫將成堆蚵殼搬回家、堆放街道，散發惡臭也引來蒼蠅，居民苦不堪言。

走進東石街道，不少蚵棚內外堆滿上百簍蚵殼，有的甚至一路堆到紅磚道與巷弄旁，烈日曝曬，蚵殼混雜海水與殘肉氣味，蒼蠅四處飛竄，居民進出都得掩鼻。蚵農無奈說，北堤不能堆放後，上百簍蚵殼沒地方放，只能暫時堆回住家與作業區周邊。

「不是我們愛亂放，是真的沒空間」，蚵農說，蚵殼不是垃圾，是養蚵循環重要部分，會挑選完整蚵殼，經曝曬、洗淨後串成蚵條，秋天重新放回海中附苗，開啟下一輪養殖，若無法充分日曬，蚵殼上的海藻與貝類無法脫落，恐影響下一季育成率。

第五河川分署表示，蚵農長期在防汛道路與堤身堆放蚵殼，影響防汛搶修與堤防維護作業，去年宣導設告示牌，要求盡速清除，但大部分蚵殼持續堆置，近期強制執行，將蚵殼統一運至暫置場，目前尚有堤段未辦強制執行，蚵農應盡速清除。

東石鄉長林俊雄說，河川分署因維修工程需求，請蚵農移除暫置堤防蚵殼，但蚵殼搬回蚵棚或住家，整簍疊放不易曬乾，影響生活環境，造成環境髒亂蚊蟲孳生，蚵殼曝曬需廣闊空間，已有多名鄉民代表接獲陳情將提案，希望縣府協助尋找暫置場。

縣府漁業科長張建成說，東石港北堤是最貼近作業區、最寬廣曝曬場所，將研議利用港區或其他空間，但剖蚵與曬殼分隔兩地，涉及工作習慣及運送成本，會影響蚵農意願，他認為其他場域不會比海堤合適，立委蔡易餘下周一邀相關單位協調。

第五河川分署請東石蚵農移除蚵殼，否則將強制執行。記者黃于凡／攝影
第五河川分署請東石蚵農移除蚵殼，否則將強制執行。記者黃于凡／攝影

東石 嘉義 蚵棚 蒼蠅

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