「孵蛋」16年有望成功？南市府下修招商條件 傳有財團想進場

台南市東區運動藝文休閒園區ＢＯＴ案（小巨蛋）十六年未有進展，去年公開招商再度因無業者投標而流標，市府四月上旬重新上網招標，針對前次流標主因修正，包括縮減原規畫席次規模、調整投資條件與財務回收年限，提高民間參與意願。據了解，目前已有財團表達投資興趣，地方期待「孵蛋」成功。

位在南台南副都心的小巨蛋基地，早年曾規畫「台南大學文化校區」、「國立科學未來館」，財稅局後來規畫可容納約兩萬席次運動藝文休閒園區ＢＯＴ案，原案整體投資金額高達二三三點七五億元，涵蓋運動場館、藝文設施及周邊商業與停車空間，其中規畫約一點六公頃對外開放停車區域。

市府表示，前次招商失敗重要因素是投資門檻過高與市場需求評估落差，業者認為規模設計與回收條件需重新檢討，財稅局修正由原約兩萬席次容量調整為一萬五千席，並將興建期由五年延長至八年，分散投資壓力、提高財務可行性，若未來投資者有能力擴充至兩萬席，持開放態度。

ＢＯＴ案四月上旬重新招標，公告招商期三個月，目標今年底前完成簽約進入實質開發程序。據了解，目前已有財團表達初步投資興趣，財稅局未評論只說對招商有信心。

議員蔡筱薇指出，南台南副都心具備鐵路地下化後土地整合優勢，未來小巨蛋、好市多、大型商場、社宅及捷運等建設進駐，竹篙厝周邊東智、崇明、崇文、崇成及大智等里人口快速成長，未來結合竹篙厝生活圈文化、教育與商業資源，可望形塑台南新門戶。