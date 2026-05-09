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好市多進駐台南東區將附設加油站 地方憂塞爆…議員主張拓路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南東區南台南副都心近年來發展快速，新興住宅林立。記者吳淑玲／攝影
台南東區南台南副都心近年來發展快速，新興住宅林立。記者吳淑玲／攝影

台南第二家好市多將進駐東區南台南副都心商四用地，基地位於生產路與崇聖路口，除規畫大型賣場，也將設置南台灣首座好市多加油站。隨著鐵路地下化、商業投資及人口成長，南台南副都心成為東區、南區與仁德區交界重要發展核心，地方憂心未來車流增加，應提前因應以免加劇交通壅塞。

議員蔡筱薇昨邀集市府相關單位會勘，要求提前強化周邊交通路網與分流規畫。她指出，區域主幹道含中華東路、生產路、大同路、崇明路及崇德路，但東西向交通幾乎仰賴中華東路與生產路，未來大型商場、小巨蛋、捷運、社宅及醫療設施進駐，交通負荷大幅增加。

蔡筱薇表示，目前已爭取崇興路銜接大同路二段六三五巷，以及崇賢三路、五路、七路打通大同路二段，地方希望崇賢一路、二路納入整體規畫，建議生產路拓寬，提升東西向通行能力。

都發局指出，現階段東西向聯外仍以生產路南側較有機會銜接，北側因涉及既有建物拆遷，短期推動困難。原規畫新增廿公尺道路銜接大同路，但現有道路僅十公尺，若拓寬至少需拆除六戶住宅，因居民反對，目前暫緩推動，後續須透過都計程序討論。

財稅局表示，商四商業設施促參案去年八月好市多獲選最優申請人，三月簽約，預計年底動工，二○二八年營運。新店規畫約三千七百坪商場空間及超過千席停車位，基地鄰近鐵路地下化後新增南台南車站，為避免排隊車流回堵，將採基地退縮設計，預留七十公尺車道空間，降低車流外溢衝擊，另要求業者提供超過五百坪開放空間及一七○坪公益空間，供親子活動、青創及小農展售。

東智社區發展協會理事長劉沁瑜擔心加油站帶來空汙及公安疑慮，盼市府審慎評估。市府強調，將要求業者提出交通維持與影響評估計畫，與地方溝通，降低營運對交通與居民生活衝擊。

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