影／賴總統出席八田與一逝世追思會 感激日本人建造水庫百年恩澤

賴清德總統下午出席台南烏山頭水庫八田與一技師逝世84周年追思紀念會，向設計監造烏山頭水庫、嘉南大圳至今百年的八田與一雕像獻花，並代表人民感謝八田與一、感謝日本人百年來對台灣的貢獻。他說，烏山頭水庫發揮了無形功能，讓台灣和日本感情緊密串聯在一起。

日本故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠、八田與一的孫子八田修一及家人、日台灣交流協會會長隅修三、石川縣金澤市長村山卓、農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲等280多名日本人與台灣官方人員一百多人參與祭拜。

賴清德感謝八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳，為台灣留下珍貴遺產。他說，八田與一東京大學畢業後就到台灣台南，一生奉獻台灣，「大家都把八田與一當成自己人，八田與一是金澤市人也是台南市人，是日本人也是台灣人，是我們的家人，我們統統都是一家人」。

賴總統說，烏山頭水庫庫容7000多萬公噸，嘉南大圳主要灌溉水路約1410公里，連小水路計算長達8810公里，可繞台灣9圈多。農業進步，台灣才有能力發展工業科技產業，全球最重要半導體製造公司也用烏山頭水庫的水。

賴總統表示，烏山頭水庫和嘉南大圳讓15萬公頃土地變良田，增加農民收成，不僅灌溉水稻，如今也灌溉精緻農業，農民生活改善後，孩子才能讀書，讓台灣社會持續進步。

他說，烏山頭水庫發揮無形功能，「讓台灣和日本感情緊密串聯在一起，水庫的水流經農田和農業用地，也流進心田，受惠民眾飲水思源，發自內心感謝八田與一和日本」。

賴總統說，這份感情的鏈結，讓日本和台灣在之後天災地變互相關心、照顧及支援，感情更好。當台灣面對國際各項威脅時，日本從安倍晉三一路下來對台灣非常支持，目前日本是台灣水果最大銷售國，首相高市早苗對台灣也非常關心，和美國總統川普見面也強調台海和平穩定的重要性。

賴總統表示，台灣和日本鏈結緊密，台日關係是經過是烏山頭水庫經過100年點點滴滴打造而成的。

隅修三則表示，賴清德總統儘管公務繁忙，從擔任台南市長的時期開始就不曾缺席每年的追思紀念會，體現對日本的重視，他致上誠摯的情誼和謝意，非常感謝賴總統。

他說，烏山頭水庫為台灣工業發展帶來莫大貢獻，去年賴總統出席追思會致詞介紹台積電也使用這座水庫的水，水庫至今仍持續支持著台灣的現代產業令人倍感欣慰。

賴清德總統出席八田與一逝世追思會，感激日本人建造水庫百年恩澤。記者周宗禎／攝影

賴清德總統出席八田與一逝世追思會，感激日本人建造水庫百年恩澤。記者周宗禎／攝影

賴清德總統出席八田與一逝世追思會，感激日本人建造水庫百年恩澤。記者周宗禎／攝影

賴清德總統出席八田與一逝世追思會，感激日本人建造水庫百年恩澤。記者周宗禎／攝影