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產官學攜手推動新農業轉型 僑光科大舉辦高中職新農業行銷競賽

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國立中興大學附屬台中高農學生，奪得新農業行銷實作競賽第1名，獲得獎金6萬元。學生分享，走進田裡看見農民對土地的堅持，這種參與感是課本學不到的。圖／僑光科大提供
國立中興大學附屬台中高農學生，奪得新農業行銷實作競賽第1名，獲得獎金6萬元。學生分享，走進田裡看見農民對土地的堅持，這種參與感是課本學不到的。圖／僑光科大提供

僑光科技大學主辦、農業部指導的「第八屆全國高中職新農業行銷實作競賽」，今日舉行成果發表暨頒獎典禮。今年競賽吸引全國85組高中職隊伍，學生深入農業產地，以數位行銷結合地方創生，為中彰投及雲林地區農產注入創新能量。活動也攜手楓康超市等民間企業，打造產官學合作平台。

本屆競賽經過激烈評選，由國立中興大學附屬台中高農作品「憨吉的甘味人生」奪下冠軍，抱回新台幣6萬元；第二名與第三名都是南投高商，分別為「菇菇嘎嘎·『菇』轉價值」與「茶韻臻品」，獎金各為4萬元及2萬元。團體獎則由明道高中、台中家商及彰化高商獲得。

僑光科大表示，此次競賽不僅是行銷創意比賽，更是產學合作與企業社會責任的具體展現，長期深耕中台灣的楓康超市除持續提供學生實習與就業機會，也積極投入競賽資源與實務輔導，展現企業對ESG（環境、社會與公司治理）及USR（大學社會責任）的責任感。

楓康超市指出，公司秉持「照顧全家人30年後的健康」理念，希望整合企業通路與教育資源，提升在地農產品市場競爭力，進一步建立產、學、農三方共好的永續生態。

本屆競賽特別強調「做中學」精神，參賽學生在賽前實際走入田野，與農民面對面交流，實地訪談、拍攝影像及觀察市場，將農業故事轉化為社群影音、海報設計和實體銷售活動。學生藉由第一線推廣與擺攤經驗，深入了解市場需求，也運用數位工具協助地方創生。

僑光科大董事長陳伯濤表示，競賽成功建立生產端與消費端之間的橋梁，不僅協助農民拓展自產自銷管道，也讓消費者能接觸更多安心、優質的在地農產品，實踐農業永續與環境友善目標。

僑光科大校長余致力則指出，競賽最大的價值，在於帶領青年學子走進農業現場，將課堂知識轉化成實際行動，透過行銷企畫、產品推廣與數位應用，學生更深入理解友善農耕理念，同時以創新思維翻轉傳統農業樣貌，展現新世代的創造力與執行力。

獲得競賽第2名南投高商同學，與技職司長楊玉惠（右二）、禾生菌場農友黃聖雄（右一）合影，學生感性表示每一步都是實戰。「那種解決困境的成就感，真的比考滿分還爽！」圖／僑光科大提供
獲得競賽第2名南投高商同學，與技職司長楊玉惠（右二）、禾生菌場農友黃聖雄（右一）合影，學生感性表示每一步都是實戰。「那種解決困境的成就感，真的比考滿分還爽！」圖／僑光科大提供

教育部技職司長楊玉惠（後排中）、暨南大學前校長蘇玉龍（後排右三）、僑光科大校長余致力（後排左三），與僑光科大USR參與同學。圖／僑光科大提供
教育部技職司長楊玉惠（後排中）、暨南大學前校長蘇玉龍（後排右三）、僑光科大校長余致力（後排左三），與僑光科大USR參與同學。圖／僑光科大提供

南投 楓康超市 農業部

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