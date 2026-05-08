嘉市護理密度全台第一 護師節展現護理結合科技臨床成果

護理人力短缺、「三班護病比入法」等議題受關注，嘉義市府下午在嘉基醫院舉辦國際護師節慶祝活動，市長黃敏惠表揚優秀護理人員，強調嘉義市護理量能居全國之冠，照顧在地市民，更肩負區域醫療重任。嘉市護理師護士公會理事長林慈恩呼籲社會給護理人員更多尊重支持，肯定他們以專業與耐心守護病患生命。

嘉市護理師護士公會舉辦的國際護師節活動，約300名護理人員齊聚。黃敏惠表示，嘉市雖幅員不大，但目前執業護理人員達3999人，每萬人口護理人數高達145.82人，遠高於全國平均82.11人，排名全國第一，代表市民享有高度密集且完善的醫療照護資源。

嘉市醫療量能不僅服務地方，約54%就醫民眾來自外縣市，顯示嘉市區域醫療體系重要性。她感謝護理人員長期堅守第一線，讓嘉義市在多項醫療與健康評比中屢獲佳績，並透過資深護理人員經驗傳承，持續培育新血，強化醫療體系韌性。

衛生局長廖育瑋表示，市府與各醫院近年積極向中央爭取補助，包括三班護病比、夜班津貼及友善職場營造等，截至去年底累計獲補助約1億8000萬元。統計顯示，4月底全市醫院執業護理人數較去年同期增加88人，成長率約3.02%，市府將持續作為護理界後盾，兼顧病人安全與醫療永續。

嘉基院長陳煒表示，護理師是醫療體系穩定運作的重要基石，無論急重症搶救或社區照護，都仰賴護理人員日夜堅守。院方將持續透過智慧醫療與資訊系統優化，減輕護理負擔，打造更友善工作環境。國際護師節共表揚33位優良護理師、112位服務滿15年的資深護理人員、10位在職進修護理人員，以及4位創新研發獲獎者，並舉行象徵護理精神傳承的「傳燭光典禮」。

其中，嘉基護理師開發的「AI腸管家」獲護理用品創新第一名，透過AI協助照護流程，有效降低人力與耗材成本；另有精神科高風險病患辨識系統、急救光源測試盒及病患足跡即時查詢機制等創新成果，展現護理結合科技臨床實力。

嘉義市府下午在嘉基醫院舉辦國際護師節慶祝活動，市長黃敏惠出席表揚優秀護理人員。圖／嘉市府提供

嘉義市府下午在嘉基醫院舉辦國際護師節慶祝活動，市長黃敏惠出席表揚優秀護理人員。圖／嘉市府提供

嘉義市府下午在嘉基醫院舉辦國際護師節慶祝活動，市長黃敏惠出席表揚優秀護理人員。圖／嘉市府提供

嘉義市府下午在嘉基醫院舉辦國際護師節慶祝活動，市長黃敏惠出席表揚優秀護理人員。圖／嘉市府提供