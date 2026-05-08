爛尾26年停車場成大水池 雲林縣府投1.3億重啟斗南停車問題有解

中央多年前曾補助雲林縣斗南鎮公所在斗南車站前興建斗南廣停五立體停車場，因民眾抗爭，停工逾26年，近年地方反映車站前機車無處可停，為改善停車亂象，縣府接手啟動活化工程，投入1.3億元將地下一樓改建機車停車場，可提供343席機車停車格，今開工祈福，預計明年3月完工。

雲林縣長張麗善率縣府交工局長汪令堯及團隊，與縣議員蔡東富、顏忠義、簡慈坊、斗南鎮長沈暉勛、鎮民代表會主席陳大華等人一同祈福，宣布工程下周開工，啟動活化作業。

汪令堯表示，該停車場先前獲中央支持興建，原規畫地下二層、地上七層，2000年因抗爭停工至今，已完成的地下一、二層主結構體，每層面積超過2千平方公尺，因工程未完成致載重不足，為避免地下結構體上浮，以工程手法導入地下水位達地下二層頂版，導致嚴重淹水問題，至今無法開放。

台鐵斗南火車站跨站式站房2020年啟用，促進東西站發展，地方陳情停車空間不足問題，雲林縣政府雖先完成停四停車場改善工程，部分汽車停車格，但居民及蔡東富等議員陸續反映機車停車位難尋，停車亂象已嚴重影響地方生活，盼停工的廣停五停車場可以重新活化啟用，解決機車停車問題。

縣府投入1.3億元，委託台南市土木技師公會專業鑑定及試驗，現有地下結構物尚無安全之虞，決定以工程手法改善上浮問題，配合地面廣場景觀工程及專業停車設備，將地下一樓改建為機車停車場，預計提供343席機車停車格，工期300日曆天，預計明年3月完工。

張麗善表示，鎮長、當地議員及居民多次爭取停工26年的停車場重啟活化，因為工程技術問題，延宕了一些時間，好不容易等到順利動工，期待明年完工，能有效改善停車亂象。

蔡東富表示，車站就是地方的門面，希望停車場活化後能讓斗南成為進步的象徵；沈暉勛表示，工程期間造成的不便，希望大家體諒。