嘉義縣議員提案65歲以上健保免費 縣府估每年高達12億

嘉義縣65歲以上人口高達24.46%，身心障礙人口比例偏高，占總人口數將近1成，有議員今天在臨時會提議，全額補助65歲以上長者及弱勢族群健保自付額。縣長翁章梁表示，若全面補助每年恐需增加約12億元支出，財政負擔龐大，政策適當性仍待審慎評估。

議員陳文忠、姜梅紅、詹琬蓁連署提案，建議縣府全額補助弱勢族群健保費用，並獲議員羅士洋、李國勝、陳福成等人連署支持，提案補助對象包括65歲以上長者、身心障礙者、中低收入戶低收入戶等，希望透過縣府資源挹注，降低弱勢家庭健保負擔，提升生活保障。

議員陳文忠說，嘉義縣近年轉型發展工業及科技業，縣府應思考如何將產業紅利，分享給當地人民，尤其嘉義縣高齡與身心障礙人口比例名列全台前段，65歲以上人口超過24%，許多長者辛苦務農一輩子，晚年仍須負擔勞健保費用，希望縣府全額補助自付額度。

議員詹琬蓁說，台北、新北、桃園、台南、高雄、基隆、花蓮、台中及南投已實施65歲以上長者免繳健保費，台東、苗栗則因財政考量，提高適用年齡門檻，建議嘉義縣可分階段推動，先從80歲以上長者免繳健保費，再逐步下修年齡門檻至65歲，減輕長者負擔。

縣長翁章梁說，若全額補助65歲以上長者勞健保費用，縣府每年約需編列12億元，是一筆非常龐大的負擔，尤其縣府財務仍是負債，若他在任期最後一年，推動經費如此龐大的政策，適當性仍需再討論，全台每個縣市財政狀況不一，嘉義縣還有很多努力空間。