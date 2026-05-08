國有地公園長期未撥用嘉市議員轟市府拖延 市府：主動行政協助

嘉義市議員黃敏修上午質詢，王田里社區長期作公園使用的國有土地，土地撥用案延宕超過20年未解決，批市府行政效率低落、跨局處缺乏整合，導致土地撥用案未解決「推拖拉」，質疑「難道要出人命才要處理嗎？」建設處長羅資政答詢，該土地屬國有地，涉及土地權屬與預算適法性問題，後續撥用與維護程序必須依法辦理。

羅資政說，王田里社區長期作公園使用的國有土地權利範圍，迄今為財政部國有財產署所轄。市府雖曾邀集數次會議，請該管理機關善盡管理人責任，惟皆未獲積極回應。最終，市府基於照顧市民的生活品質與環境衛生，於今年3月底主動採取行政協助方式，辦理移除雜木並整理周邊環境。呼籲中央機關當則有所作為，共同為地方民眾的福祉努力。

黃敏修出示大量公文資料指出，國有財產署早在99年起，就多次發文要求市府辦理土地撥用，希望落實「管用合一」，但市府始終沒有積極處理，相關案件一路拖延至今。早在前立委江義雄任內，里長、居民及相關單位就完成協調，甚至連同意文件與簽名資料都有留存，「大家都同意讓市府使用管理了，為什麼到現在還不撥用？」

他指出，當地實際作公園與休憩空間使用，地方居民自主投入綠美化、環境整理、垃圾分類與社區活動，曾獲國家永續相關獎項肯定，是地方少見成功的社區營造成果。

黃敏修說，中央不斷催促市府辦理，市府相關單位互踢皮球，連環保、水利等單位都曾到場會勘協調，最後陷入無止盡公文往返，「真正問題不是不能做，而是沒人願意負責。」

羅資政回應，土地國有，若直接動用市府災害準備金或公共預算改善，涉及權責法規爭議，必須審慎評估。黃敏修反駁，若真的發生公安意外，「是不是出了人命才要處理？」他認為，政府應具備預防風險與主動處理能力，而不是等事件發生後才緊急補救，許多案件長期卡關，反映的不只是單一土地問題，而是整體行政體系缺乏橫向整合與執行效率。他要求市府建立跨局處協調機制，針對供公共使用的國有土地，加速辦理撥用或都市計畫變更，避免地方建設空轉。