孵蛋16年有譜？台南「小巨蛋」BOT 下修條件再拚招商

台南市東區運動藝文休閒園區BOT案（小巨蛋），16年未有進展，去年公開招商再度因無業者投標宣告流標，市府4月上旬重新上網公告招標，針對前次流標主因修正，包括縮減原規畫席次規模、調整投資條件與財務回收年限，以提高民間參與意願。據了解，目前已有財團表達投資興趣，地方期待「孵蛋」成功。

位在台南副都心的小巨蛋基地，早年曾規畫「台南大學文化校區」、「國立科學未來館」，市府財稅局後來規畫可容納約2萬席次的運動藝文休閒園區BOT案，原案整體投資金額高達233.75億元，涵蓋運動場館、藝文設施及周邊商業與停車空間，其中規畫約1.6公頃對外開放停車區域。

市府表示，前次招商失敗的重要因素之一，即為投資門檻過高與市場需求評估落差，民間業者普遍認為規模設計與回收條件需重新檢討，面對招商困境，財稅局修正由原約2萬席容量調整為1萬5000席，並將興建期由5年延長至8年，以分散投資壓力、提高財務可行性，但若未來民間投資者有能力擴充至2萬席規模，仍持開放態度。

BOT案今年4月上旬重新公告招標，公告招商期訂為3個月，目標在今年底前完成簽約並進入實質開發程序。據了解，目前已有財團表達初步投資興趣，財稅局未評論只說對招商有信心。

市議員蔡筱薇指出，南台南副都心具備鐵路地下化後土地整合優勢，未來小巨蛋、好市多、大型商場、社會住宅及捷運等建設陸續進駐，竹篙厝周邊東智里、崇明里、崇文里、崇成里、大智里等里人口快速成長，未來結合竹篙厝生活圈既有文化、教育與商業資源，有望形塑台南新門戶，帶動東區整體發展。

台南東區「小巨蛋」預定地目前雜草叢生。記者吳淑玲／攝影

台南東區南台南副都心近年來發展快速，新興住宅林立。記者吳淑玲／攝影