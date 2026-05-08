停車格小駕駛下不了車 嘉市議員籲檢討車格設計不能只衝數量

嘉義市近年積極興建公共停車場，不過停車格尺寸過小，引發駕駛民眾抱怨。市議員李忠曆上午質詢，針對市區停車場車格規畫，認為市府追求停車位數量，忽略實際使用需求，要求交通處檢討停車格配置與設計標準。

交通處長呂獎慧回應，目前停車格設置依照法規辦理，其中一半屬於2.25公尺寬小型停車格。雖然部分民眾停車較不便，但因市區停車需求持續增加，停車場使用率多數超過9成，因此市府必須在停車供給與空間效率之間取得平衡。

李忠曆指出，小型車停車格寬度約落在2.25至2.35公尺之間，近年國內汽車型態從傳統轎車轉向SUV與大型休旅車，但停車格設計卻停留過去標準，導致不少民眾停車時上下車困難，甚至容易發生車門碰撞與擦傷，尤其地下停車場空間狹窄、視線不佳，更增加停車風險。

李忠曆強調，停車政策不應只看「車位數字」，應從使用者角度出發，重新檢討停車格尺寸與大型車位比例，提升停車安全與便利性，才能真正改善市民停車品質，請市府重新檢討停車格配置與相關規範，提升大型車位比例，並改善既有停車場空間設計，讓公共停車場不只是「停得下」，更要真正「停得好」。

呂獎慧坦言，現在車輛確實有越來越大、越來越豪華趨勢，因此新建停車場已要求設計團隊盡量減少小型車格比例，希望在兼顧停車需求與空間效能下，提升停車便利性。針對議員點名市府地下停車場，呂獎慧指出，停車需求相當高，大型車位數量有限，若民眾駕駛較大型車輛，無法找到較寬敞車格，可改停鄰近陽明醫院新式地下停車場，因新建停車場的車格規劃相對較大，停車條件會較佳。