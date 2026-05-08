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空拍看台灣／從滿水位到幾乎見底 曾文水庫空拍全紀錄
南台灣重要水源之一的曾文水庫，近期因降雨有限，加上持續供應民生與農業用水，蓄水情勢持續吃緊。雖然目前供水仍維持正常，但截至5月7日止，蓄水率已下滑至12％，逐漸逼近2021年百年大旱時的8.4％與2023年南部旱象時的7.3％，水情壓力再度浮現，再和去年一月初的畫面相比，當時滿水位時的曾文水庫湖面遼闊，碧綠水域幾乎延伸至山谷盡頭，如今僅過一年多卻出現巨大反差，隨著水位持續下探，大片乾裂裸露的庫底清晰可見，原本淹沒水中的地形、泥沙與枯木全都浮現，峽谷地貌與龜裂乾涸的庫底再度重現。 今年的梅雨鋒面雖替中北部帶來降雨，不過南部集水區受惠有限。水利署南區水資源分署統計，首波梅雨鋒面期間，曾文水庫上游累積雨量僅2.4毫米，對水庫進帳幫助相當有限。另一方面，水庫仍須持續供應民生用水，並支援農業灌溉，使得蓄水量持續下探。目前台南地區尚未亮起水情燈號，但隨著蓄水率逼近一成，外界也關注是否將重演過去旱災情況，形同進入「10％保衛戰」。 和去年相比，曾文水庫曾經連續半年維持滿水位，刷新營運52年來的紀錄，水位滿到上游的嘉義大埔情人公園及露營區通通泡在水中，罕見的狀況讓許多遊客都嘖嘖稱奇，好景不常今年開春後水位就逐漸下降，水線大幅後退，在山壁上留下明顯「水痕線」，猶如一道道乾旱刻痕，也凸顯南台灣水情壓力持續升高。 水利署南區分署表示，目前改由烏山頭水庫單獨支撐南部主要灌溉需求，包括台南一期稻作最後階段用水，以及芒果等春季雜作灌溉。水利署指出，目前將持續掌握後續降雨時機，加強節水灌溉管理，並透過多元水源調度與產業自主節水，降低枯水期衝擊，同時也呼籲民眾持續節約用水。
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