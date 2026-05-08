空拍看台灣／從滿水位到幾乎見底 曾文水庫空拍全紀錄

南台灣重要水源之一的曾文水庫，近期因降雨有限，加上持續供應民生與農業用水，蓄水情勢持續吃緊。雖然目前供水仍維持正常，但截至5月7日止，蓄水率已下滑至12％，逐漸逼近2021年百年大旱時的8.4％與2023年南部旱象時的7.3％，水情壓力再度浮現，再和去年一月初的畫面相比，當時滿水位時的曾文水庫湖面遼闊，碧綠水域幾乎延伸至山谷盡頭，如今僅過一年多卻出現巨大反差，隨著水位持續下探，大片乾裂裸露的庫底清晰可見，原本淹沒水中的地形、泥沙與枯木全都浮現，峽谷地貌與龜裂乾涸的庫底再度重現。 今年的梅雨鋒面雖替中北部帶來降雨，不過南部集水區受惠有限。水利署南區水資源分署統計，首波梅雨鋒面期間，曾文水庫上游累積雨量僅2.4毫米，對水庫進帳幫助相當有限。另一方面，水庫仍須持續供應民生用水，並支援農業灌溉，使得蓄水量持續下探。目前台南地區尚未亮起水情燈號，但隨著蓄水率逼近一成，外界也關注是否將重演過去旱災情況，形同進入「10％保衛戰」。 和去年相比，曾文水庫曾經連續半年維持滿水位，刷新營運52年來的紀錄，水位滿到上游的嘉義大埔情人公園及露營區通通泡在水中，罕見的狀況讓許多遊客都嘖嘖稱奇，好景不常今年開春後水位就逐漸下降，水線大幅後退，在山壁上留下明顯「水痕線」，猶如一道道乾旱刻痕，也凸顯南台灣水情壓力持續升高。 水利署南區分署表示，目前改由烏山頭水庫單獨支撐南部主要灌溉需求，包括台南一期稻作最後階段用水，以及芒果等春季雜作灌溉。水利署指出，目前將持續掌握後續降雨時機，加強節水灌溉管理，並透過多元水源調度與產業自主節水，降低枯水期衝擊，同時也呼籲民眾持續節約用水。

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫上游的大埔情人公園涼亭去年一月因為持續滿水位泡在水中長達半年。本報資料照片／記者劉學聖攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫去年滿水位時上游大埔情人公園曾泡在水中長達半年，創下紀錄。本報資料照片／記者劉學聖攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫去年一月滿水位時湖面遼闊，連沿岸房屋都泡在水中。本報資料照片／記者劉學聖攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

空拍曾文水庫湖濱公園同一位置對比，不見淹水情況。記者劉學聖／攝影

曾文水庫上游的大埔情人公園涼亭已經沒有大水包圍，遠處可見乾涸的黃土庫底。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫去年一月滿水位時湖面遼闊，碧綠水域延伸至山谷盡頭，湖面波光粼粼十分壯觀。本報資料照片／記者劉學聖攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫去年一月滿水位時湖面遼闊，碧綠水域延伸至山谷盡頭，湖面波光粼粼十分壯觀。本報資料照片／記者劉學聖攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫去年滿水位時上游大埔湖濱公園曾泡在水中長達半年，創下紀錄。本報資料照片／記者劉學聖攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影

曾文水庫今年今年開春後水位就逐漸下降，空拍相同位置對比可見巨大落差。記者劉學聖／攝影

曾文水庫有效蓄水量逼近10%，上游庫底龜裂乾涸，缺水危機再現。記者劉學聖／攝影