影／台南第2家好市多落腳東區附加油站 地方憂交通衝擊
台南第2家好市多確定進駐東區南台南副都心商四用地，基地位於生產路與崇聖路口，預計引進南台灣首座好市多加油站，隨著鐵路地下化、商業投資與人口成長，當地已成為東區、南區及仁德區交界的重要發展核心，但地方也憂心未來車流恐加劇交通壅塞，議員今邀市府會勘要求提前強化周邊交通路網與分流規畫。
市府都發局指出，現階段東西向聯外仍以生產路南側較有機會銜接，北側因涉及既有建物拆遷，短期推動困難；未來綠園道整體開發後，也將規畫南北向道路系統，再視交通需求評估是否新增聯通道路。
台南市財說局表示，商四商業設施促參案東區新都心段25、26地號等2筆商業區土地，去年8月由好市多獲評定為最優申請人，今年3月完成議約簽約，預計今年底動工、2028年營運。基地鄰近鐵路地下化後新增的南台南車站，為避免排隊車流回堵，規畫採基地退縮設計，並預留70米車道空間，以降低車流外溢至主要道路的衝擊。
財稅局說明，新店規畫約3700坪商場空間及超過1000席停車位，規模比現有北區店更大；另要求業者回饋超過500坪開放空間及170坪公益空間，未來可作為親子活動、青創、小農展售或里民活動使用，生產路側也將設置公共藝術行人廊道。
市議員蔡筱薇指出，目前南台南副都心主要幹道包括中華東路、生產路、大同路、崇明路及崇德路，但東西向交通幾乎仰賴中華東路與生產路，一旦大型商場、小巨蛋、捷運、社宅及醫療設施陸續進駐，交通負荷勢必增加，若未提前打通東西向道路，未來尖峰時段恐嚴重塞車。
她表示，目前已爭取崇興路銜接大同路二段635巷，以及崇賢三路、五路、七路等路段打通大同路二段，地方也希望崇賢一路、二路納入規畫，同時建議生產路進一步拓寬，提升東西向通行量能。
都發局說明，二期開發原規畫新增1條20米道路並銜接大同路，但因現有計畫道路僅10米寬，若打通需拓寬並拆除至少6戶住宅。市府原希望透過區段徵收與配地降低衝擊，但居民反對，因此目前暫緩辦理，後續仍須經都市計畫程序討論。
當地東智社區發展協會理事長劉沁瑜說，好市多進駐帶動發展樂觀其成，但對加油站設置有疑慮，擔心空汙與公共安全問題，蔡筱微要求未來公聽會應聽取居民意見，並持續評估其他道路方案，分散車流至大同路方向。
市府強調，要求好市多與地方加強溝通，並提出完整交通維持管理計畫與交通影響評估，送主管機關審查，確保周邊交通順暢，降低未來營運後對地方造成的衝擊。
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