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嘉義東石北堤禁曬蚵殼 上百簍搬回家惡臭蒼蠅民怨炸鍋

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣每年產生7公噸蚵殼，其中3成經曝曬、清洗後會再利用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣每年產生7公噸蚵殼，其中3成經曝曬、清洗後會再利用。記者黃于凡／攝影

嘉義縣東石鄉是養蚵重鎮，每年產生7萬公噸蚵殼，其中3成經陽光曝曬再利用，部分蚵農就近在東石漁港北堤曬蚵殼，但涉及占用水防道路，第五河川分署近日封閉道路，讓大量蚵殼頓失去處，蚵農被迫將成堆蚵殼搬回家、堆放街道，散發惡臭與蒼蠅讓居民苦不堪言。

走進東石街道，不少蚵棚內外早已堆滿上百簍蚵殼，有的甚至一路堆到紅磚道與巷弄旁，烈日曝曬下，蚵殼混雜海水與殘肉氣味，蒼蠅四處飛竄，居民進出都得掩鼻而過。蚵農無奈說，北堤不能堆放後，上百簍蚵殼根本「沒地方放」，只能暫時堆回住家與作業區周邊。

「不是我們愛亂放，是真的沒有空間。」在地蚵農說，蚵殼不是垃圾，而是養蚵循環裡重要的一部分，會挑選出完整蚵殼，經曝曬、洗淨後串成蚵條，秋天重新放回海中附苗，開啟下一輪養殖，若無法充分日曬，蚵殼上的海藻與貝類無法脫落，恐影響下一季育成率。

第五河川分署表示，蚵農長期在防汛道路與堤身堆放蚵殼，影響防汛搶修與堤防維護作業，去年起便持續宣導並設置告示牌，要求盡速清除，但大部分蚵殼仍持續堆置，因此近期開始辦理強制執行，將蚵殼統一運至暫置場，目前尚有堤段未辦理強制執行，蚵農應盡速清除。

東石鄉長林俊雄說，河川署因維修工程需求，請蚵農移除暫置在堤防的蚵殼，但蚵殼搬回蚵棚或住家，整簍疊放不易曬乾，也影響生活環境，造成環境髒亂及蚊蟲孳生，蚵殼曝曬需廣闊空間，已有多名代表接獲陳情，將在代表會提案，希望縣府協助尋找暫置場。

漁業科長張建成說，東石港北堤是多年來最貼近作業區、最寬廣曝曬的場所，將研議利用港區或其他空間，但剖蚵與曬殼分隔兩地，涉及工作習慣及運送成本，可能也會影響蚵農意願，他認為其他場域不會比海堤合適，立委蔡易餘下周一將邀集相關單位開會協調。

東石漁港北堤禁止堆放蚵殼後，蚵農被迫把整簍蚵殼搬回蚵棚與住家周邊暫置。記者黃于凡／攝影
東石漁港北堤禁止堆放蚵殼後，蚵農被迫把整簍蚵殼搬回蚵棚與住家周邊暫置。記者黃于凡／攝影

大量蚵殼堆放在住家與街道旁，烈日曝曬下散發氣味，也引來大量蒼蠅。記者黃于凡／攝影
大量蚵殼堆放在住家與街道旁，烈日曝曬下散發氣味，也引來大量蒼蠅。記者黃于凡／攝影

嘉義東石港北堤禁曬蚵殼，第五河川分署自去年開始勸導，近日貼出禁止公告。記者黃于凡／攝影
嘉義東石港北堤禁曬蚵殼，第五河川分署自去年開始勸導，近日貼出禁止公告。記者黃于凡／攝影

嘉義東石港北堤禁曬蚵殼，第五河川分署請蚵農將蚵殼移除，未移除將強制執行。記者黃于凡／攝影
嘉義東石港北堤禁曬蚵殼，第五河川分署請蚵農將蚵殼移除，未移除將強制執行。記者黃于凡／攝影

東石漁港北堤禁止堆放蚵殼，出現大量蚵殼堆放在人行道。記者黃于凡／攝影
東石漁港北堤禁止堆放蚵殼，出現大量蚵殼堆放在人行道。記者黃于凡／攝影

大量蚵殼堆放在住家與街道旁，烈日曝曬下散發氣味，也引來大量蒼蠅。記者黃于凡／攝影
大量蚵殼堆放在住家與街道旁，烈日曝曬下散發氣味，也引來大量蒼蠅。記者黃于凡／攝影

東石 蒼蠅

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