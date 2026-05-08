皮克敏搶救國旅掀話題 旅行社開團來嘉…玩家評價兩極

嘉義市藝術節首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出為期1個月的「迷你散步活動」，勞動節連假吸引全台玩家蜂擁而至，掀起城市探索風潮，意外成為國旅新解方。旅行社看準商機推出「皮克敏主題團」，以每人599元主打嘉義1日遊，不僅報名踴躍，連假期間更密集開團，3天至少出團10梯次，掀起「邊玩手遊邊旅遊」的新型態玩法。

業者透露，單團約30至40人，周末固定開出2至3團，勞動節連假首日衝到5團滿載，後續維持每日2至3團，平日團評估中，只要人數達標就會加開。從交通成本來看，北部往返嘉義火車或客運票價高於團費，使得不少民眾將此行視為「低成本放風選項」。行程設計以效率為導向，串聯遊戲指定點位。路線包含市立博物館短暫停留、嘉義公園自由活動約2小時，最後步行至火車站返程。

實際跟團玩家分享，一早從台北出發，中途僅短暫休息，抵達嘉義後快速掃點領取遊戲道具與明信片，再轉往多個景點打卡、拍照與逛市集，下午集合返程，節奏緊湊。不過，首日與後續團品質出現落差，引發討論。有玩家指出，首發團碰上國道大塞車行程延誤，發送皮克敏贈品動線混亂、體驗不佳，但後續團次改善；也有人提到，高溫導致手機過熱、遊戲卡頓，影響「種花」效率，顯示活動受環境與設備條件限制。

社群平台上對此模式多持正面看法，認為「有在推國旅」、「價格親民」、「玩法接地氣」，甚至直言能帶動原本較少外出的族群。不少玩家也回憶過去參加寶可夢團經驗，強調「一車同好一起玩」的群體氛圍是最大吸引力。「皮克敏團」結合遊戲IP與旅遊行程，創造人流話題，凸顯國旅轉型的新方向。不過，如何在高人潮與高溫環境下優化動線與體驗，將成為此類玩法能否長期發展的關鍵。

義市藝術節首度結合人氣手遊PIKMIN Bloom（皮克敏），推出為期1個月的「迷你散步活動」，勞動節連假吸引全台玩家蜂擁而至，掀起城市探索風潮。圖／聯合報資料照片