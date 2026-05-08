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70歲換駕照新制5月底上路 嘉義高齡駕駛1成未換照原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供
交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供

交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所統計，截至4月底，嘉義縣市75歲以上高齡駕駛換照辦理率達93%，未完成換照者，多為自願繳回駕照或未符合道路交通安全規則。高齡者申請換照須通過體格檢查，包括視力、聽力及四肢活動能力等基本駕駛條件；檢查結果未達標準，無法換發駕照。另，75歲以上長者還需通過認知功能測驗，評估記憶、判斷與反應能力，若未通過，同樣不得換照。

監理所說，這類未符規定者，多與身體機能退化或認知能力下降有關，屬制度設計下的安全把關機制，也是高齡駕駛未換照的主要原因。依交通部道安總動員網站資料，去年嘉義地區高齡交通事故占整體比例達75%，其中機車事故52%、汽車23%。常見肇事原因包括未保持安全距離、轉彎未依規定及分心駕駛，顯示高齡駕駛風險仍偏高。

新制上路後，70至74歲駕駛需通過體檢並完成安全教育課程，駕照有效期限至75歲；75歲以上維持每3年換照，除體檢與課程外，還須通過認知功能測驗。交通部也同步修正規費辦法，未來70歲以上換發駕照每次收取50元。下月起至12月，嘉義區監理所每月將分批寄發約3300件換照通知。

未換照的罰則緩衝期，70到74歲緩衝期2年；75歲以上維持緩衝期3年。超過緩衝期沒有來換照不會註銷駕照，如受舉發後經監理機關會寄發通知，現行於3個月內依規定完成換發新照或自願繳回駕照者，免予處罰。逾期未換照遭警方攔查，依道路交通管理處罰條例開罰1800元至3600元，禁止駕駛及扣繳駕照。

不過，外界對新制仍有不同聲音，部分高齡駕駛人及家屬指稱，上路時程過於倉促，恐讓高齡者無所適從；老人福利推動聯盟認為，以年齡作換照門檻易引發歧視爭議，建議簡化流程，如導入線上課程及整合既有健康檢查資料，減輕長者負擔。

交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供
交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供

交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供
交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供

交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供
交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所辦理換照服務。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 駕照 高齡駕駛

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