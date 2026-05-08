嘉北國小地下停車場啟用日期曝 周邊居民搶車位登記抽籤

嘉義市推動智慧綠能停車場再添新進展，嘉北國小地下停車場工程，歷經4年施工及作業延宕，日前完工驗收，預計8月前啟用營運。嘉北國小地下停車場這是嘉義市第2座智慧綠能停車場，更是全市首座國小校園地下停車場，啟用後可望解決家長接送學童，紓解周邊長期交通壅塞。

回顧工程歷程，市府2019年12月獲公路總局補助啟動計畫，期間2度追加預算，總經費從2.99億元提高至3.51億元，2022年6月動工，原訂2024年完工，因電箱遷移等因素影響進度，延至近期完工驗收。市府交通處說，停車場採雙層地下設計，共規畫214席車位，含一般車位198席，另設6席身障專用、5席護幼專用及5席電動車充電車位，兼顧多元使用需求。

為提升使用效率與便利性，場內全面導入智慧停車系統，包括車牌辨識、車位偵測、智慧尋車與電子票證整合等功能，並設置即時資訊導引系統，提供用路人更直覺的停車體驗。值得一提的亮點，將校園外「得來速」接送動線納入地下空間設計，家長可直接駛入地下接送學童，避免日曬雨淋，提升接送安全與效率；空間突破傳統地下停車場陰暗悶熱印象，透過自然採光與通風規畫，打造舒適停車環境。

營運方面，交通處啟動月票登記作業，登記期限至5月31日止。全日月票每月2400元，提供34個名額；當地里民享9折優惠，每月2160元，共33個名額，合計67席，採登記後抽籤分配。消息引發居民關注，民眾搶上網登記，顯示地方對停車需求殷切。

市府表示，嘉北國小停車場完成，2月啟用義昌公園停車場，崇文國小地下停車場預計第四季完工營運。另，市府北棟大樓及舊市公所地下停車場分別在1月、4月動工，長榮公園停車場規畫設計中，整體智慧綠能停車網絡逐步成形。隨著多座停車場陸續推進，嘉市透過智慧化與立體化設施，改善停車困境，為城市交通治理帶來嶄新面貌。

嘉義市推動智慧綠能停車場再添新進展，嘉北國小地下停車場工程，歷經4年施工及作業延宕，日前完工驗收，預計8月前啟用營運。記者魯永明／攝影