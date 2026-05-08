快訊

台股開低震盪力拚翻紅！聯發科帶頭反攻 川湖扮神隊友

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

「寶島一村」舞台劇故事發源地 嘉義市眷村生活文化館近期動工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
地方期盼逾20年「眷村生活文化館」，嘉義市文化局完成工程招標，近期動工，今年底前陸續完成，眷村歷史記憶將以嶄新形式保存傳承。記者魯永明／翻攝
地方期盼逾20年「眷村生活文化館」，嘉義市文化局完成工程招標，近期動工，今年底前陸續完成，眷村歷史記憶將以嶄新形式保存傳承。記者魯永明／翻攝

擁有321年歷史嘉義市，城市發展承載戰後移民與在地融合記憶，早年隨國軍來台眷村老榮民大多凋零，保存眷村文化呼聲迫切，地方期盼逾20年「眷村生活文化館」，終於迎來關鍵進展。嘉義市文化局完成工程招標，近期動工，今年底前陸續完成，眷村歷史記憶將以嶄新形式保存傳承。

眷村文化館基地選址已搬遷眷村建國二村、復興新村原址，該區2020年完成市地重劃開發，上月完成抵費地標售，基地保留4棟具有歷史價值的眷舍，總面積逾300平方公尺。2眷村2005年搬遷新眷村經國新城，原生活空間消逝，讓文化保存更顯迫切。市府委託專業團隊規畫，將整合周邊綠地與建築空間，打造兼具歷史敘事與生活體驗的文化園區。

文化局指出，眷村生活文化館總經費約1億970萬元，市府自籌，取得建照，近期舉行動土典禮，年底前陸續完工。未來館內展示以沉浸式敘事為核心，透過多媒體互動與場景重現，引導參觀者走入眷村日常，感受當年人與人之間的情感連結與生活細節。

規畫保留部分原貌空間，設置眷村劇場，作為口述歷史影像放映與公共參與重要場域，讓歷史不僅靜態呈現，更能被「看見」與「參與」。建國二村是知名電視製作人王偉忠成長地，也是經典舞台劇寶島一村故事來源，使該地更具文化象徵意義。

為充實展示內容，文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，透過訪談、資料盤整與跨界協作，邀請昔日居民共同參與，累積多元觀點。現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談，逐步拼湊眷村生活的完整樣貌。

此外，針對記錄建國二村故事的紀錄片「偉忠媽媽的眷村」，市府進行數位修復，改善影像與聲音品質，並完成授權與後續應用規畫，未來將納入常設展與教育推廣內容，讓影像記憶與實體文物相互對照，深化歷史理解。

對許多老一輩榮民與眷屬而言，這不只是建設工程，更是一段等待多年的情感寄託。有居民感嘆，許多老友早已離世，「等了20多年，終於等到這一天」。文化館的啟動，不僅為嘉義保存珍貴的歷史紋理，也讓逐漸遠去的眷村記憶，有機會在新世代中被重新看見與理解。

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查。記者魯永明／翻攝
為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查。記者魯永明／翻攝

嘉市眷村文化館基地選址已搬遷眷村建國二村、復興新村原址，圖為館址旁施工中的公園。記者魯永明／攝影
嘉市眷村文化館基地選址已搬遷眷村建國二村、復興新村原址，圖為館址旁施工中的公園。記者魯永明／攝影

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談。記者魯永明／翻攝
為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談。記者魯永明／翻攝

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，透過訪談、資料盤整與跨界協作，邀請昔日居民共同參與。記者魯永明／翻攝
為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，透過訪談、資料盤整與跨界協作，邀請昔日居民共同參與。記者魯永明／翻攝

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談。記者魯永明／翻攝
為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談。記者魯永明／翻攝

嘉義 眷村 文化局

延伸閱讀

運動部再度攜手文化部出擊 「亞洲在場」特展盛大開幕

歷史建築「文化路郵局」修復活化拖延5年還封閉！王美惠要求停止空轉

台中州廳活化收尾 拚9月開放

見證日治時期「以校為家」 西螺文昌國小舊宿舍將修復

相關新聞

70歲換駕照新制5月底上路 嘉義高齡駕駛1成未換照原因曝

交通部推動高齡駕駛管理制度調整，換照年齡自75歲下修至70歲，5月31日上路。嘉義區監理所統計，截至4月底，嘉義縣市75歲以上高齡駕駛換照辦理率達93%，未完成換照者，多為自願繳回駕照或未符合道路交通

中南部水情緊繃！曾文、烏山頭水庫蓄水量不到2成 將調整供灌

近期中南部降雨少，水庫集水區進帳有限，台南曾文水庫水位持續探低，僅剩不到百分之十二，供水壓力升高，農田水利署考量水情，調整一期稻作灌溉時間，台南新營、白河、嘉義及朴子分處彈性調整供水時段，昨天下午三時

藝術踩紅線？站女校門口拍「融化冰淇淋」涉性暗示 台南個展挨轟急撤展

台南中西區「絕對空間」近期一檔「弄一弄就出來了」個展，藝術家在未經允許與申請下，站在女校大門口、手拿著冰淇淋直到它融化，並將過程拍攝成作品展出，表達眼睛吃冰淇淋，且個展主題又牽涉到性暗示，引發許多女學

亞太成棒主球場場外招商2度流標 南市府轉彈性市集因應

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用後，場外攤商招商引發爭議，歷經政策調整後再度公告招商，仍連續2次流標，成為外界關注焦點。台南市體育局表示，現階段暫不進行第3次招商，未來將依大型賽事、人流規模與球迷需

嘉義朴子真人藝閣5月8日登場 送20台電視、10台iPad

嘉義縣朴子天公壇一年一度真人藝閣5月8日、9日將登場，慶祝配天宮媽祖誕辰，今年打造全新6輛藝閣車，提升安全規格，準備20台電視、10台iPad等大獎，獎品兌換券放在扭蛋內，由孩童從車上拋擲，朴子街區將

補助僅千元、受限車齡汰換慢 台南「高齡」機車反增

台南市約五十六萬輛十年以上老舊機車，占全體機車一半，其中超過廿五年超高齡機車高達九萬輛，議員指老車汰換速度跟不上車輛持續老化速度，造成老舊機車數量不減反增，市府缺乏明確汰舊目標與管理策略，質疑現行補助

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。