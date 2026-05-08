「寶島一村」舞台劇故事發源地 嘉義市眷村生活文化館近期動工

擁有321年歷史嘉義市，城市發展承載戰後移民與在地融合記憶，早年隨國軍來台眷村老榮民大多凋零，保存眷村文化呼聲迫切，地方期盼逾20年「眷村生活文化館」，終於迎來關鍵進展。嘉義市文化局完成工程招標，近期動工，今年底前陸續完成，眷村歷史記憶將以嶄新形式保存傳承。

眷村文化館基地選址已搬遷眷村建國二村、復興新村原址，該區2020年完成市地重劃開發，上月完成抵費地標售，基地保留4棟具有歷史價值的眷舍，總面積逾300平方公尺。2眷村2005年搬遷新眷村經國新城，原生活空間消逝，讓文化保存更顯迫切。市府委託專業團隊規畫，將整合周邊綠地與建築空間，打造兼具歷史敘事與生活體驗的文化園區。

文化局指出，眷村生活文化館總經費約1億970萬元，市府自籌，取得建照，近期舉行動土典禮，年底前陸續完工。未來館內展示以沉浸式敘事為核心，透過多媒體互動與場景重現，引導參觀者走入眷村日常，感受當年人與人之間的情感連結與生活細節。

規畫保留部分原貌空間，設置眷村劇場，作為口述歷史影像放映與公共參與重要場域，讓歷史不僅靜態呈現，更能被「看見」與「參與」。建國二村是知名電視製作人王偉忠成長地，也是經典舞台劇寶島一村故事來源，使該地更具文化象徵意義。

為充實展示內容，文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，透過訪談、資料盤整與跨界協作，邀請昔日居民共同參與，累積多元觀點。現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談，逐步拼湊眷村生活的完整樣貌。

此外，針對記錄建國二村故事的紀錄片「偉忠媽媽的眷村」，市府進行數位修復，改善影像與聲音品質，並完成授權與後續應用規畫，未來將納入常設展與教育推廣內容，讓影像記憶與實體文物相互對照，深化歷史理解。

對許多老一輩榮民與眷屬而言，這不只是建設工程，更是一段等待多年的情感寄託。有居民感嘆，許多老友早已離世，「等了20多年，終於等到這一天」。文化館的啟動，不僅為嘉義保存珍貴的歷史紋理，也讓逐漸遠去的眷村記憶，有機會在新世代中被重新看見與理解。

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查。記者魯永明／翻攝

嘉市眷村文化館基地選址已搬遷眷村建國二村、復興新村原址，圖為館址旁施工中的公園。記者魯永明／攝影

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，現階段完成超過300件文物建檔，並啟動口述歷史訪談。記者魯永明／翻攝

為充實眷村生活文化館」展示內容，嘉市文化局同步推動系統性調查研究，委託大學團隊進行眷村人物田野調查，透過訪談、資料盤整與跨界協作，邀請昔日居民共同參與。記者魯永明／翻攝