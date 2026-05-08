中南部水情緊繃！曾文、烏山頭水庫蓄水量不到2成 將調整供灌

近期中南部降雨少，水庫集水區進帳有限，台南曾文水庫水位持續探低，僅剩不到百分之十二，供水壓力升高，農田水利署考量水情，調整一期稻作灌溉時間，台南新營、白河、嘉義及朴子分處彈性調整供水時段，昨天下午三時起提前停止供灌，十三日起恢復供灌，後續採供九停五方式辦理，依現地降雨及作物生長情形，滾動檢討調整。

水利署南區水資源分署統計，清明連假迎來一波春雨，曾文水庫及烏山頭水庫合計增加一九一點七萬噸蓄水，仍難紓解緊繃水情；目前曾文水庫蓄水量僅剩五二一○萬立方公尺，水位約百分之十一點五；烏山頭水庫蓄水量剩四五九二萬立方公尺，水位約百分之五十八點二。

農田水利署嘉南管理處轄管新營、白河、嘉義及朴子分處，考量曾文水庫及烏山頭水庫蓄水量僅剩約百分之十八，水情嚴峻，一期稻作調查檢討，昨天下午三時提前停止供灌，十三日上午七時起恢復供灌，後續採供九停五方式辦理，依現地降雨及作物生長情形，滾動檢討調整，並在管理處官網公布。灌區農民如需了解現地通水期程，請逕洽分處及工作站。

立委王育敏服務處主任何博綸說，曾文水庫水位明顯下降，永樂交通船停駛超過一個月，觀光船無法停靠山豬島，對地方居民影響重大。

另外，因天氣乾燥、沒下雨，山區農地使用有機肥，近期蒼蠅數量暴增，廟口捕蠅紙黏滿，還有很多蒼蠅到處飛，造成環境衛生隱憂。