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補助僅千元、受限車齡汰換慢 台南「高齡」機車反增
台南市約五十六萬輛十年以上老舊機車，占全體機車一半，其中超過廿五年超高齡機車高達九萬輛，議員指老車汰換速度跟不上車輛持續老化速度，造成老舊機車數量不減反增，市府缺乏明確汰舊目標與管理策略，質疑現行補助誘因不足，難有效推動老車退場。
議員蔡宗豪質詢，市府應明訂老舊機車汰除ＫＰＩ與年度目標，盤點實際使用高齡機車數量，研議提高補助額、放寬申請資格至十年以上車齡，搭配空汙管制、停車管理與區域限制等措施，加速老舊機車退場。
蔡宗豪表示，老舊機車問題不只空汙，還涉及公共安全風險。車齡增加，零件老化提高交通事故風險，市府應掌握老舊機車肇事統計資料，針對十年以上、廿五年以上高齡機車，建立完整安全檢驗機制。
政府長期將十年以上機車視為老舊機車，但目前補助制度僅限二○○三年底前出廠、車齡超過廿五年以上車輛符合資格，民眾報廢老舊機車僅能領取約千元至一千五百元補助，對比動輒三、四萬元以上換車成本，杯水車薪。請市府研議提高補助，將申請資格放寬至十年以上車齡，提升汰換意願。
蔡宗豪說，老舊機車長期停放戶外，普遍存在煞車皮磨損、油管脆化及車架鏽蝕等機件老化問題，但現行制度下不論車齡高低，定檢項目僅限於排氣檢驗，極不合理，要求環保局主動掌握老舊機車因機件老化導致交通事故相關數據，建立完整高齡機車安全管理制度，守護市民安全。
環保局長許仁澤表示，目前對老舊機車管理措施，包括增加定檢頻率、加強攔檢等，先落實盤查老舊機車，搭配其他空汙措施，未來會研議更積極作法，提升車主汰舊換新意願。
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