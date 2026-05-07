佛光山250名法師行腳托缽抵嘉義市 以慈悲步伐為城市注入安定力量

台南中西區「絕對空間」近期一檔「弄一弄就出來了」個展，藝術家在未經允許與申請下，站在女校大門口、手拿著冰淇淋直到它融化，並將過程拍攝成作品展出，表達眼睛吃冰淇淋，且個展主題又牽涉到性暗示，引發許多女學

2026-05-07 15:45