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佛光山250名法師行腳托缽抵嘉義市 以慈悲步伐為城市注入安定力量

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供
佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供

佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。市長黃敏惠與佛光山覺禹法師及250名行腳法師共同啟程，在莊嚴肅穆氛圍中緩步前行，市府團隊與大批民眾參與，祈願社會祥和、城市平安。

黃敏惠表示，今年適逢佛光山開山60周年及星雲大師百歲冥誕，行腳托缽活動格外具有歷史與時代意義。她歡迎佛光山團隊來到嘉義市，認為法師帶來的不只是宗教儀式，更是一股安定人心、淨化社會的正向力量。願景館前廣場是嘉義市重要門戶，此次成為托缽行腳啟程地點，象徵善念與祝福自城市向外擴散。

佛光山「行腳托缽」活動的法師4日從宜蘭出發，一路南行，以步行修行方式為世界和平與社會安定祈願，展現堅定願力。行腳托缽是「人間佛教」精神的具體實踐，透過法師走入城市街區，將星雲大師倡導的人間佛教理念帶進社會各角落，提升市民心靈力量，也為城市注入更多正向能量與幸福感。

黃敏惠感謝圓福寺、佛光山嘉義會館及國際佛光會中華總會等單位共同籌辦活動，並邀請市民踴躍參與，隨喜布施、廣結善緣，共同祈願活動圓滿順利。

佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供
佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供

佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供
佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供

佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供
佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供

佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供
佛光山「行腳托缽」活動下午抵達嘉義市，在嘉義市願景館前廣場舉行啟程儀式。圖／嘉市府提供

嘉義 佛光山 黃敏惠 星雲大師 佛教

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