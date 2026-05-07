八田與一牽起緣分 南市與日本金澤市簽署「觀光、文化交流合意書」

台南市長黃偉哲與日本石川縣金澤市長村山卓今天在台南市政府簽署「觀光、文化交流促進合意書」，金澤市成為台南市第63個國際締盟城市。

金澤市政團隊、觀光協會及當地媒體均派員出席簽署儀式，台南市府由黃偉哲、新聞及國際關係處處長蘇恩恩、行政院政務顧問兼台南市城市外交顧問野崎孝男共同與會，日本國土交通副大臣佐佐木紀眾議員特地錄製影片致賀，期待雙方攜手將由八田與一技師所開啟的緣分帶向全新里程碑。

黃偉哲表示， 八田與一技師修築的烏山頭水庫，不僅滋養了嘉南平原，更灌溉出兩市深厚的友誼。自2011年八田與一紀念園區落成以來，金澤市每年派員參與追思活動，這份始終如一的情誼令人動容，期盼藉由今日合意書的簽署，讓雙方在觀光與文化傳承的合作更深更廣，使這份跨世代跨國界的友誼綿延不絕。

金澤市長村山卓表示，金澤市與台南市的交流始於2011年金澤市首次參加八田與一技師追思會，此後雙方在觀光、議會及民間團體等層面皆陸續建立友好關係。即使面對疫情與自然災害，兩市仍彼此關懷，使情誼更加深厚。

村山市長也提及，去年金澤市立工業高中首次來台修學旅行，學生對八田與一技師留下的建設與功績，以及烏山頭水庫景色深受感動。期盼透過此次的合意書締結，進一步推動民間及年輕世代交流，促進兩市友好情誼與相互發展。

現任日本國土交通副大臣佐佐木紀則透過影片傳遞祝賀，他強調台南與金澤因八田技師而結緣，長年以來持續交流，隨著合意書的簽署，兩市關係將展開既悠久又嶄新的里程，期待未來在官方與民間的共同合作下，促進雙方在觀光、文化等各領域的交流。

金澤市位於日本石川縣，知名觀光景點「兼六園」即位於金澤市。雙方在歷史、觀光、文化等已有多年交流。金澤市訪團也將在明天出席於烏山頭水庫舉辦的八田與一追思會。

市長黃偉哲致詞。圖／台南市政府提供

台南市與日本金澤市「觀光、文化交流促進合意書」簽署儀式。圖／台南市政府提供

金澤市村山卓市長(右一)贈送金澤紀念盤給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲贈送特製行李箱給金澤市長村山卓。圖／台南市政府提供