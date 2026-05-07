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八田與一牽起緣分 南市與日本金澤市簽署「觀光、文化交流合意書」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲、金澤市長村山卓(右)共同簽署合意書。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲、金澤市長村山卓(右)共同簽署合意書。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲日本石川縣金澤市長村山卓今天在台南市政府簽署「觀光、文化交流促進合意書」，金澤市成為台南市第63個國際締盟城市。

金澤市政團隊、觀光協會及當地媒體均派員出席簽署儀式，台南市府由黃偉哲、新聞及國際關係處處長蘇恩恩、行政院政務顧問兼台南市城市外交顧問野崎孝男共同與會，日本國土交通副大臣佐佐木紀眾議員特地錄製影片致賀，期待雙方攜手將由八田與一技師所開啟的緣分帶向全新里程碑。

黃偉哲表示， 八田與一技師修築的烏山頭水庫，不僅滋養了嘉南平原，更灌溉出兩市深厚的友誼。自2011年八田與一紀念園區落成以來，金澤市每年派員參與追思活動，這份始終如一的情誼令人動容，期盼藉由今日合意書的簽署，讓雙方在觀光與文化傳承的合作更深更廣，使這份跨世代跨國界的友誼綿延不絕。

金澤市長村山卓表示，金澤市與台南市的交流始於2011年金澤市首次參加八田與一技師追思會，此後雙方在觀光、議會及民間團體等層面皆陸續建立友好關係。即使面對疫情與自然災害，兩市仍彼此關懷，使情誼更加深厚。

村山市長也提及，去年金澤市立工業高中首次來台修學旅行，學生對八田與一技師留下的建設與功績，以及烏山頭水庫景色深受感動。期盼透過此次的合意書締結，進一步推動民間及年輕世代交流，促進兩市友好情誼與相互發展。

現任日本國土交通副大臣佐佐木紀則透過影片傳遞祝賀，他強調台南與金澤因八田技師而結緣，長年以來持續交流，隨著合意書的簽署，兩市關係將展開既悠久又嶄新的里程，期待未來在官方與民間的共同合作下，促進雙方在觀光、文化等各領域的交流。

金澤市位於日本石川縣，知名觀光景點「兼六園」即位於金澤市。雙方在歷史、觀光、文化等已有多年交流。金澤市訪團也將在明天出席於烏山頭水庫舉辦的八田與一追思會。

市長黃偉哲致詞。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致詞。圖／台南市政府提供

台南市與日本金澤市「觀光、文化交流促進合意書」簽署儀式。圖／台南市政府提供
台南市與日本金澤市「觀光、文化交流促進合意書」簽署儀式。圖／台南市政府提供

金澤市村山卓市長(右一)贈送金澤紀念盤給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
金澤市村山卓市長(右一)贈送金澤紀念盤給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲贈送特製行李箱給金澤市長村山卓。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲贈送特製行李箱給金澤市長村山卓。圖／台南市政府提供

日本國土交通副大臣佐佐木紀眾議員特地錄製影片致賀。圖／台南市政府提供
日本國土交通副大臣佐佐木紀眾議員特地錄製影片致賀。圖／台南市政府提供

黃偉哲 烏山頭水庫 台南 日本

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