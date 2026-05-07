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邀陸軍五四工兵群交流 台南消防局辦無人機訓練強化科技救災

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供
台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供

台南市政府消防局今天舉辦無人機隊進階訓練，邀請陸軍第八軍團五四工兵群交流，期待軍警消跨域合作實務經驗整合，全面提升無人機於各類災害情境應用效能。

消防局表示，近年持續強化無人機隊建置與裝備升級，已配置22台無人機，各大隊統一調度運用。112年起至今無人機實際投入火警搶救、失蹤人口協尋及水域搜救等任務，累計執行逾200件救災案件，顯著提升災害應變效率與現場指揮決策能力，展現科技導入救災具體成果。

災害搶救科說，今天訓練聚焦惡劣環境下精準操控技術與任務執行能力，課程內容涵蓋建築物環繞飛行、畫面運鏡操作及即時影像傳輸應用，強化第一線人員於複雜場域中快速掌握災情能力。

五四工兵群則分享小型無人機訓練制度，針對具備證照飛手規畫每月模擬器訓練與戶外實飛課程，包含矩形航線飛行、障礙物跨越及視距外飛行等項目，有效提升飛行穩定與任務執行精準度，強化無人機在救援行動的即時支援效益。

消防局長楊宗林表示，將持續跨領域合作與聯合演訓，深化無人機專業訓練與應用發展，並配合市府政策持續精進裝備與技術，確保面對各類災害時，能以更安全、迅速且高效方式完成救援任務。

市長黃偉哲表示，災害型態日趨複雜多樣，市府持續「科技救災」施政，全力支持消防局各項裝備採購與預算編列，逐年擴充先進設備。無人機導入不僅大幅提升救災效率，更有效降低第一線人員風險，並能即時掌握災區狀況，精準支援指揮決策，守護市民生命財產安全。

台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供
台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供

台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供
台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供

台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供
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台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供
台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供

台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供
台南消防局陸軍五四工兵群交流無人機訓練、強化科技救災。圖／台南市消防局提供

無人機 台南

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